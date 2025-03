Xsolla lancia Publishing Suite: una soluzione universale che consente ai giochi di essere pubblicati e venduti direttamente ai consumatori online

LOS ANGELES: Xsolla, una delle maggiori aziende di commercio dei videogiochi a livello mondiale, annuncia il lancio di Xsolla Publishing Suite, soluzione tutto-in-uno diretta al consumatore (D2C), progettata per aiutare gli sviluppatori a vendere e distribuire i propri giochi. Indipendentemente dal genere, dal modello di monetizzazione o dalla fase nel ciclo di vita del gioco, qualsiasi gioco può beneficiare della gestione dei contenuti, dei pagamenti, del LiveOps, dell'analisi e degli strumenti di marketing pre-integrati per accelerare il "time to market".

L'approccio D2C sta rapidamente accelerando il ritmo nel settore dei videogiochi, con altre studi che adottano le strategie incentrate sul coinvolgimento dei consumatori per assumere il controllo della distribuzione e della monetizzazione, superando nel contempo i limiti delle piattaforme tradizionali. Forte di un'esperienza ventennale di D2C, Xsolla ha sviluppato la Publishing Suite per venire incontro alle varie esigenze dei clienti e offrire soluzioni mirate per la pubblicazione e la distribuzione dei videogiochi. La soluzione è adattabile a qualsiasi modello commerciale: B2B, F2P, progetti multipiattaforma, grandi editori o sviluppatori indipendenti.

Xsolla Publishing Suite è un toolkit modulare che offre soluzioni su misura per aiutare gli sviluppatori a raggiungere i propri obiettivi esclusivi:

Assicurare la pubblicazione riuscita di un gioco coinvolgendo i giocatori, raccogliendo le loro impressioni, ottimizzando le strategie di mercato e promuovendo campagne di traffico attraverso gli ordini in anteprima

coinvolgendo i giocatori, raccogliendo le loro impressioni, ottimizzando le strategie di mercato e promuovendo campagne di traffico attraverso gli ordini in anteprima Massimizzare le proprie vendite più importanti di giochi direttamente ai consumatori per varie piattaforme multiple nell'intero ciclo di vita del gioco, con uno store a marchio dello sviluppatore, ottenendo il pieno controllo dell'esperienza dell'utente e riducendo le spese per la piattaforma.

per varie piattaforme multiple nell'intero ciclo di vita del gioco, con uno store a marchio dello sviluppatore, ottenendo il pieno controllo dell'esperienza dell'utente e riducendo le spese per la piattaforma. Costruire una piattaforma di publishing multigioco presentando i cataloghi dei giochi che vanno da qualche titolo a centinaia di titoli su un'unica piattaforma, mostrando la gestione utente pre-integrata, una vetrina e strumenti di analisi

presentando i cataloghi dei giochi che vanno da qualche titolo a centinaia di titoli su un'unica piattaforma, mostrando la gestione utente pre-integrata, una vetrina e strumenti di analisi Unire i propri giocatori in tutte le piattaforme con un'esperienza di acquisto ininterrotta su PC, dispositivi mobili, e sul web, oltre ad account giocatore unificati e progressione multipiattaforma all'interno di un unico hub

con un'esperienza di acquisto ininterrotta su PC, dispositivi mobili, e sul web, oltre ad account giocatore unificati e progressione multipiattaforma all'interno di un unico hub Aumentare i propri ricavi con store in-game e sul web implementando strumenti avanzati di monetizzazione, gestione del catalogo e delle offerte e LiveOps

implementando strumenti avanzati di monetizzazione, gestione del catalogo e delle offerte e LiveOps Lanciare una piattaforma dedicata per i giochi MMO, utilizzando l'analitica avanzata e la piena proprietà dei dati per ottenere approfondimenti sui giocatori, offrire contenuti personalizzati e ridurre l'abbandono del mercato

utilizzando l'analitica avanzata e la piena proprietà dei dati per ottenere approfondimenti sui giocatori, offrire contenuti personalizzati e ridurre l'abbandono del mercato Gestire le relazioni con i propri giocatori e offrire aggiornamenti dei contenuti senza soluzione di continuità attraverso un launcher di gioco con aggiornamenti integrati, funzioni di monetizzazione e distribuzione dei contenuti senza soluzione di continuità sulla propria piattaforma o attraverso altre piattaforme di terze parti

“Con il lancio di Xsolla Publishing Suite, stiamo permettendo agli sviluppatori di superare le sfide della vendita diretta al consumatore con strumenti potenti e personalizzabili”, ha affermato Berkley Egenes, Chief Marketing e Growth Officer di Xsolla. “Questa soluzione semplifica il raggiungimento diretto dei giocatori, aiutando gli sviluppatori a creare connessioni durature e guidare la crescita sostenibile”.

Utilizzando la Publishing Suite, gli sviluppatori sono in grado di ottimizzare le loro strategie di monetizzazione e ridurre i costi di sviluppo interno.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

