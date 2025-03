Wooptix ottiene un finanziamento di serie C di 10 milioni di euro, in un round guidato da Samsung Venture Investment Corporation e dalla Società spagnola per la trasformazione tecnologica SETT

MADRID: Wooptix, leader nel settore della metrologia dei semiconduttori che si avvale della tecnologia di rappresentazione di fase del fronte d'onda, ha raccolto oltre 10 milioni di euro in un round di finanziamento di Serie C. Il round è stato guidato da Samsung Venture Investment Corporation e dalla Società spagnola per la trasformazione tecnologica (SETT) con la partecipazione di investitori esistenti, tra cui il Fondo del Consiglio europeo per l'Innovazione (Fondo CEI), Intel Capital, MONDRAGON Corporation e TEL Venture Capital, Inc.

"L'investimento ci consente di superare i limiti della qualità di risoluzione nel panorama della tecnologia dei semiconduttori", ha dichiarato José Manuel Rodriguez Ramos, CEO di Wooptix.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita