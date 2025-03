Aviator LLC concede una licenza esclusiva di proprietà intellettuale ad Aviator Studio e vince una causa sui marchi in Georgia

TBILISI, Georgia: Aviator LLC ha concesso ad Aviator Studio (www.aviator.studio) una licenza globale esclusiva e irrevocabile per i suoi marchi e proprietà intellettuale, che copre i servizi di gioco d'azzardo e produzione di giochi online.

Aviator LLC, proprietario del marchio originale del gioco crash popolare in tutto il mondo, ha vinto inoltre le sue battaglie legali contro le parti accusate di violazione.

Il 17 febbraio, la Corte d'appello della Georgia ha confermato la sentenza di un tribunale di grado inferiore secondo cui SPRIBE OU aveva registrato in malafede i marchi di Aviator LLC, violandone il copyright. Il tribunale ha constatato come SPRIBE OU avesse accesso diretto al marchio Aviator e al logo dell'aereo nel momento in cui ha lanciato un gioco di crash su una piattaforma georgiana.

Nel frattempo, le battaglie legali correlate condotte innanzi all'EUIPO e nel Regno Unito stanno avanzando, con SPRIBE OU che sta affrontando le scadenze finali per rispondere, dopo molteplici proroghe. Aviator LLC mantiene il suo impegno a tutelare la sua proprietà intellettuale a livello globale e intende intraprendere azioni legali contro l'uso non autorizzato per difendere il suo accordo di licenza e salvaguardare il marchio Aviator nel settore del gioco d'azzardo.

Per richieste commerciali, contattare David Japaridze, CCO e Levan Basiladze, Direttore delle partnership B2B, all'indirizzo contact@aviator.studio.

Per ulteriori informazioni e richieste dei media, contattare i rappresentanti di Aviator LLC all'indirizzo info.aviator@mikadze.ge.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita