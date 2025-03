Zero Networks e Palo Alto Networks annunciano l'integrazione per fornire microsegmentazione completa con firewall di nuova generazione

Una soluzione di sicurezza unificata zero trust aiuta i clienti a ridurre il rischio e a proteggere i beni critici

ORLANDO, Fla.: Zero Networks, un leader in soluzioni di sicurezza zero trust, oggi ha annunciato un'integrazione con Palo Alto Networks, il leader globale di cybersecurity, per portare una microsegmentazione zero trust completa alle organizzazioni nell'ambito di una piattaforma mesh firewall ibrida. Questa integrazione strategica abbina le Palo Alto Networks Zero Trust Strata Platforms con la microsegmentazione Zero Networks per offrire ai clienti una sicurezza di rete più efficiente.

Lo sfruttamento della vulnerabilità è aumentato drasticamente negli ultimi anni, lasciando le organizzazioni suscettibili di potenziali violazioni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita