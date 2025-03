Quectel presenta il modulo LG580P GNSS, RTK, multi-costellazione e multi-banda per applicazioni di navigazione ad alta precisione

NORIMBERGA, Germania: Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, ha annunciato oggi il lancio di LG580P, un modulo GNSS multi-costellazione e multi-banda sviluppato per il posizionamento ad alta precisione. Il modulo supporta segnali multi-banda in L1, L2, L5 e L6, consentendo il posizionamento cinematico in tempo reale (RTK) e integrando un algoritmo di direzione a doppia antenna per una maggiore precisione e affidabilità. Poiché i progettisti e gli sviluppatori cercano di ottenere dispositivi che combinino il posizionamento ad alta precisione con un basso consumo energetico, l'LG580P è la scelta ideale per applicazioni come i robot intelligenti e i dispositivi utilizzati nell'agricoltura di precisione, nei sistemi di assistenza alla guida ADAS e nella guida autonoma.

Fonte: Business Wire

