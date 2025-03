Quectel presenta il modulo intelligente SG882G con funzionalità di edge computing per le applicazioni IoT di prossima generazione ad alte prestazioni

NORIMBERGA, Germania: Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, è orgogliosa di presentare il suo modulo SG882G, l'ultimo modello di punta intelligente Android/Linux, pernsato per offrire un'eccezionale potenza di calcolo, capacità multimediali e connettività continua per applicazioni industriali e di largo consumo. Con delle dimensioni di appena 33,0 × 39,0 × 3,85 mm, l'SG882G integra un fattore di forma compatto con potenti prestazioni, eseguendo senza problemi algoritmi di edge computing. L'elevata capacità di elaborazione lo rende ideale per le applicazioni con limiti di spazio che richiedono un'efficiente elaborazione dei dati in tempo reale.

Alimentato dall'avanzato chipset QCS8550 IoT di Qualcomm Technologies® e dotato di una CPU Kryo™, l'SG882G è stato progettato per supportare applicazioni ad alte prestazioni che richiedono edge computing e streaming multimediale in tempo reale.

