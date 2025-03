Xsolla lancia la Xsolla Gold Gift Card per potenziare la visibilità del brand di videogiochi attraverso canali fisici e digitali, offrendo ai giocatori un nuovo metodo di pagamento

Una nuova soluzione di pagamento flessibile e accessibile offre ai gamer e agli sviluppatori un modo migliore di acquistare, regalare e redimere online beni virtuali

LOS ANGELES: Xsolla, azienda leader mondiale nel commercio di videogiochi, annuncia il lancio della Xsolla Gold Gift Card, una soluzione di pagamento flessibile messa a punto per migliorare il modo di acquistare, regalare e redimere beni virtuali per i giocatori. Disponibile in formati fisici e digitali, la Xsolla Gold Gift Card offre ai giocatori un modo pratico e accessibile per coinvolgersi con i propri giochi preferiti su varie piattaforme.

Le proiezioni di crescita del mercato globale delle carte regalo raggiungono i 5,3 trilioni di dollari entro il 2033, pertanto gli sviluppatori si trovano davanti opportunità sempre maggiori di ampliare le proprie strategie di monetizzazione e di coinvolgere i giocatori in modo più efficace. La Xsolla Gold Gift Card offre un modo continuo per i giocatori di acquistare item all'interno del gioco, regalare contenuti agli amici e redimere premi, arricchendo così la propria esperienza di gaming. Questa soluzione crea nuovi flussi di ricavi per gli sviluppatori, aumenta la visibilità del brand, e permette iniziative di marketing mirate, comprese promozioni in co-branding e campagne personalizzate.

Scopri i vantaggi unici che rendono questa gift card una novità assoluta per i giocatori e gli sviluppatori:

Opzioni flessibili di distribuzione: comprende carte fisiche e digitali, assicurando ampia accessibilità per i giocatori di tutto il mondo

comprende carte fisiche e digitali, assicurando ampia accessibilità per i giocatori di tutto il mondo Maggiore coinvolgimento della community: incoraggia i giocatori a condividere le esperienze di gioco attraverso il regalo, promuovendo legami più profondi all'interno delle community di gaming

incoraggia i giocatori a condividere le esperienze di gioco attraverso il regalo, promuovendo legami più profondi all'interno delle community di gaming Opportunità di monetizzazione e marketing: utilizza le carte regalo per promozioni incrociate, collaborazioni con brand del settore retail e offerte in-game esclusive, favorendo maggiore coinvolgimento e ricavi per gli sviluppatori

utilizza le carte regalo per promozioni incrociate, collaborazioni con brand del settore retail e offerte in-game esclusive, favorendo maggiore coinvolgimento e ricavi per gli sviluppatori Utilizzabilità su diverse piattaforme: totalmente compatibile su diverse piattaforme e titoli di giochi, per servire una base di giocatori diversificata con varie preferenze di spesa

“Siamo entusiasti di offrire una carta regalo per aiutare a semplificare il modo in cui i giocatori acquistano e condividono le merci virtuali, aiutando allo stesso tempo gli sviluppatori a rafforzare la ritenzione e il coinvolgimento dei giocatori attraverso integrazioni strategiche”, ha affermato Chris Hewish, Direttore delle strategie di Xsolla. “La Xsolla Gold Gift Card ci permette di continuare a innovare, migliorando il modo in cui i giocatori interagiscono con i loro giochi preferiti e come gli sviluppatori possono raggiungere un pubblico più ampio”.

La Xsolla Gold Gift Card sarà disponibile in tagli diversi, secondo le esigenze dei singoli giocatori. Gli sviluppatori possono integrare queste carte nei loro ecosistemi per aumentare il coinvolgimento dei giocatori e promuovere la monetizzazione attraverso campagne e promozioni.

Per maggiori informazioni sulla Xsolla Gold Gift Card, visitare: xsolla.pro/rws25ggc

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per saperne di più visitare xsolla.com

