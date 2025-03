Astrum Mobile sceglie SWISSto12 per la produzione del satellite geostazionario NEASTAR-1: la prima piattaforma dedicata Satellite-to-Device (S2D) nella regione Asia-Pacifico che fornisce servizi 5G NTN

WASHINGTON: Astrum Mobile, la sola società Satellite-to-Device (S2D) della regione Asia-Pacifico, gestirà la prima piattaforma Satellite-to-Device (S2D) in grado di fornire servizi 5G Non-Terrestrial Network (NTN).

La prospettiva di Astrum Mobile di un servizio Satellite-to-Device (S2D) onnipresente diretto agli smartphone e ai dispositivi intelligenti degli utenti finali progredisce con la scelta di SWISSto12 come produttore del satellite NEASTAR-1, basato sulla piccola piattaforma geostazionaria HummingSat, che opererà dalla posizione geosincrona 105E sopra l'Asia-Pacifico per coprire tale regione.

Con l'orientamento del settore in direzione dei servizi diretti all'utente, il servizio S2D di Astrum Mobile sfrutterà l'NTN del 3GPP (3rd Generation Partnership Project) per fornire servizi di rich media, data casting, IoT, notifiche di massa e servizi di notifica di emergenza in tutta la regione Asia-Pacifico.

Fonte: Business Wire

