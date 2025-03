Align Technology lancia il software di rilevamento assistito da computer Align X-ray Insights nell'Unione europea e nel Regno Unito

Riflettori puntati su questa soluzione al 2025 IDS Dental Show di Colonia, Germania

ROTKREUZ, Svizzera: Align Technology, Inc. ("Align") (Nasdaq: ALGN), azienda globale leader nei dispositivi medici che progetta, produce e commercializza il sistema Invisalign® di apparecchi invisibili mobili, scanner intraorali iTero™ e software CAD/CAM exocad™ per l'ortodonzia digitale e l'odontoiatria ristorativa, oggi hanno annunciato il lancio di Align X-ray Insights, la nuova soluzione di rilevamento assistito da computer basata su software (CADe*) che sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) per l'analisi automatica delle radiografie 2D, nei paesi dell'Unione europea e nel Regno Unito.

Come parte della piattaforma digitale Align™, il software Align X-ray Insights è progettato per supportare i medici nella diagnosi delle condizioni di salute dentale e orale, standardizzare le analisi, razionalizzare i flussi di lavoro e aumentare il coinvolgimento dei pazienti. Un sondaggio recente tra i primi medici che hanno utilizzato questa tecnologia rivela che nel 95% dei casi sono migliorate le comunicazioni sulle condizioni di salute orale dei pazienti. Il 91%, inoltre, ha concordato che il coinvolgimento dei pazienti ne ha migliorato la fiducia nel trattamento delle procedure restaurative e la sua accettazione.1

Dopo la conferma della diagnosi, i medici possono utilizzare il report dettagliato, la mappatura automatica dei denti e le sovrapposizioni a colori delle anomalie radiografiche generati da Align X-ray Insights per informare al meglio i pazienti e pianificare il trattamento. Le funzionalità di rilevamento AI includono carie, radiolucenza all'apice, perdita di osso parodontale e altre patologie.

Align X-ray Insights, utilizzato congiuntamente ad Align™ Oral Health Suite, una suite digitale completa che fornisce un quadro clinico che favorisce conversazioni coinvolgenti sulla salute orale, rafforza ulteriormente l'impegno di Align nella diagnostica dentale con il lancio di una soluzione digitale per la diagnostica radiografica in grado di migliorare la tecnologia NIRI (Near Infra-Red Imaging) già disponibile con gli scanner intraorali iTero e le funzionalità di Oral Health Suite, nell'obiettivo di supportare e promuovere decisioni e priorità di pianificazione del trattamento medico in base alle cartelle cliniche disponibili.

"Align X-ray Insights, con la sua più ampia applicabilità per i pazienti, rappresenta un progresso notevole nelle nostre soluzioni di odontoiatria restaurativa digitale", ha affermato Simon Beard, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Align Technology per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA). "Integrando l'AI nell'analisi radiografica forniamo ai medici capacità diagnostiche più precise per migliorare i risultati per i pazienti. Questo lancio sottolinea il nostro impegno per l'innovazione e gli sforzi continuativi per l'espansione della nostra piattaforma digitale".

"È fantastico osservare l'integrazione di Align X-ray Insights nella piattaforma digitale di Align, che porta capacità di intelligenza artificiale diagnostica ai dentisti di tutto il mondo. Quando abbiamo iniziato il nostro percorso verso l'AI nella diagnostica dentale puntavamo a migliorare i risultati dei pazienti tramite diagnosi e decisioni terapeutiche migliori", ha affermato il professor Falk Schwendicke, direttore della clinica dentale presso l'Università di Monaco. "Da allora abbiamo imparato che Align X-ray Insights offre ulteriore valore, promuove la comunicazione con i pazienti e facilita una reportistica completa e sistematica; combinare questo aspetto con i prodotti e i servizi già disponibili per gli utenti di Align è un netto progresso per l'odontoiatria digitale".

Align Technology ha acquisito dentalXrai GmbH nel 2022 e da allora si è impegnata per l'integrazione del suo prodotto fiore all'occhiello nella piattaforma digitale Align. Align X-ray Insights, un software basato sul cloud è accessibile da qualsiasi desktop o tablet o tramite un'integrazione con iTero. La versione desktop/tablet sarà generalmente disponibile nell'Unione europea e nel Regno Unito a partire dal 25 marzo 2025 e sarà presentata alla fiera IDS di Colonia, in Germania, dal 25 al 29 marzo 2025. È in corso di svolgimento l'integrazione di Align X-ray Insights con gli scanner intraorali iTero™, che presto verrà rilasciata sul mercato in modo limitato. Align X-ray Insights ha ottenuto le autorizzazioni di legge in Europa, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda, con ulteriore disponibilità pianificata in altri paesi, in attesa di ulteriori approvazioni come l'autorizzazione 510K negli Stati Uniti d'America.

Per ulteriori informazioni i clienti interessati possono visitare il sito www.alignxrayinsights.com. Come parte dell'offerta di lancio, i medici possono usufruire di un periodo di prova di 60 giorni a titolo gratuito.

*CADe = Computer-Aided Detection (rilevamento assistito da computer)

Sulla base di un sondaggio condotto su n=24 medici (19 medici di base/5 ortodontisti) che utilizzano Align™ X-ray Insights in Europa (FR, UK, IT, DE, ES, NL, DK e LV) rilasciato su base limitata. I medici hanno indicato il livello di rispondenza a diverse affermazioni utilizzando una scala a 4 punti, da 'fortemente d'accordo' a 'fortemente in disaccordo'. Le affermazioni includevano "Align X-ray Insights, quando mostrato ai pazienti, ha aumentato l'accettazione del trattamento delle procedure restaurative" (91% dei rispondenti d'accordo), "Align X-ray Insights semplifica il flusso di lavoro diagnostico dentale, aiutandomi a risparmiare tempo prezioso" (70% dei rispondenti d'accordo), "Align X-ray Insights contribuisce a una maggiore fiducia quando mostrato ai pazienti durante le discussioni sulle opzioni di trattamento" (91% dei rispondenti d'accordo) e "Align X-ray Insights mi aiuta a comunicare le condizioni di salute orale del paziente e le opzioni di trattamento" (95% dei rispondenti d'accordo). Align X-ray Insights è stato ideato per l'utilizzo congiunto con una valutazione da parte del medico e non deve essere utilizzato come unico strumento per formulare o confermare una diagnosi. Dati d'archivio di Align Technology a partire da gennaio 2025.

Informazioni su Align Technology, Inc.

Align Technology progetta e produce il sistema Invisalign®, gli scanner e i servizi intraorali iTero™ e il software CAD/CAM exocad™. Queste basi tecnologiche fondamentali permettono di ottimizzare i flussi di lavoro ortodontici e restaurativi digitali per migliorare i risultati dei pazienti e l'efficienza della pratica per oltre 271.600 clienti medici, e sono essenziali per accedere alle opportunità di mercato di 600 milioni di consumatori di Align in tutto il mondo. Negli ultimi 28 anni Align, che ha aiutato i medici a curare circa 19,5 milioni di pazienti con il sistema Invisalign, è in prima linea nell'evoluzione dell'odontoiatria digitale tramite la piattaforma digitale Align™, la nostra suite integrata di tecnologie e servizi esclusivi e proprietari forniti come soluzione completa e facilmente integrabile per pazienti e consumatori, ortodontisti e dentisti di medicina generale, laboratori e partner. Per ulteriori informazioni sul sistema Invisalign o per trovare un medico Invisalign in una determinata area visitare il sito www.aligntech.com.

Per ulteriori informazioni sul sistema Invisalign o per trovare un medico Invisalign in una determinata area visitare il sito www.invisalign.com. Per ulteriori informazioni sullo scanner digitale iTero visitare il sito www.itero.com. Per ulteriori informazioni sull'offerta dentale exocad CAD/CAM e un elenco dei partner rivenditori exocad visitare il sito www.exocad.com.

Invisalign, iTero, exocad, Align e la piattaforma digitale Align sono marchi commerciali di Align Technology, Inc.

