Kymeta Goshawk™ u8 entra nel mercato globale mentre gli alleati europei affrontano crescenti pressioni sul fronte della difesa

La tecnologia GEO/LEO/Cellulare ibrida Goshawk™ u8 guida il mercato Multi-X

Con una costante crescita annuale a doppie cifre, Kymeta soddisfa le crescenti esigenze di connettività mobile ad elevate prestazioni in ambienti imprevedibili

REDMOND, Wash.: Kymeta, leader mondiale in tecnologia di antenne satellitari a pannello piatto, ha annunciato oggi di aver accettato ordini per il suo terminale utente Goshawk u8, progettato specificatamente per il governo e il ministero della difesa globale. Con l'aumento dell'esigenza di flessibilità delle reti satellitari e di architettura open network che garantisca la sicurezza e la sovranità delle attività di difesa, Goshawk u8 offre una soluzione critica in un momento in cui le nazioni alleate danno priorità a comunicazioni sicure, resilienti e rapidamente dispiegabili in movimento.

Fonte: Business Wire

