Intelsat e MaxIQ Space ampliano l'apprendimento STEM per gli educatori in diversi Paesi africani

Il Programma STEM di Intelsat Africa Space mira a ispirare migliaia di studenti

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle reti terrestri e satellitari integrate più grandi al mondo, e il fornitore di risorse educative MaxIQ Space, stanno ampliando gli sforzi per portare il Programma Africa Space STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) di Intelsat alle scuole di quattro Paesi africani.

Il programma, giunto alla sua quinta edizione annuale, mira a raggiungere un totale di 12 scuole, ampliandosi per includere l'apprendimento in persona per studenti situati in Kenya, Nigeria, Sudafrica e Senegal.

I partecipanti riceveranno apprendimento in persona, in comunità con esperti di materie del curriculum Space STEM arricchite di kit STEM innovativi, formazione applicata e risorse esclusive per integrare le scienze spaziali, la sostenibilità e la formazione sull'IoT nelle proprie classi.

Fonte: Business Wire

