Hai Robotics presenta HaiPick Climb dal vivo per il debutto globale a LogiMAT 2025

STOCCARDA, Germania: Hai Robotics, un leader globale nell'automazione intelligente dei magazzini, è pronta a presentare HaiPick Climb per la prima dimostrazione pratica live al LogiMAT 2025 di Stoccarda, Germania. L'evento segna il debutto globale dell'ultima aggiunta al premiato portafoglio HaiPick Systems di Hai Robotics, dando ai partecipanti un'opportunità esclusiva di vedere il sistema in azione.

Dall'11 al 13 marzo allo Stand 3A03, Hai Robotics dimostrerà come HaiPick Climb ridefinisce l'automazione dei magazzini con estrema efficienza, scalabilità continua e minimi requisiti infrastrutturali. Progettata per soddisfare le esigenze crescenti delle operazioni ad alta produttività, la soluzione offre alle aziende un approccio più semplice per automatizzare, scalare e ottimizzare la densità dello stoccaggio—senza revisioni complesse.

Il primo sguardo: HaiPick Climb in azione

La più importante fiera europea di intralogistica, LogiMAT 2025 rappresenta la piattaforma ideale per scoprire gli ultimi progressi nell'automazione dei magazzini, nella gestione del materiale e nell'ottimizzazione delle catene di fornitura. Fortemente concentrata su efficienza, automazione intelligente e soluzioni scalabili, LogiMAT è il punto di incontro per leader del settore, fornitori di soluzioni e professionisti della logistica per esplorare tecnologie all'avanguardia che creano il futuro dell'intralogistica.

Alla Booth 3A03, Hai Robotics presenterà HaiPick Climb live - una soluzione innovativa che ridefinisce l'automazione G2P (automazione merci-persone) con efficienza impareggiabile, design compatti e implementazione semplificata. I visitatori proveranno il sistema in azione per la prima volta, vedendo come ottimizza l'utilizzo dello spazio, accelera la produttività e consente la scalabilità continua senza costose modifiche infrastrutturali.

Implementazione semplice per tutte le strutture – A differenza del tradizionale ASRS (sistema automatizzato di stoccaggio e prelievo della merce), HaiPick Climb richiede un'infrastruttura minima, funziona con scaffalature standard del settore e in modo efficiente anche in ambienti con pavimentazione irregolare, rendendo l'automazione accessibile sia in aree greenfield che in aree brownfield.

– A differenza del tradizionale ASRS (sistema automatizzato di stoccaggio e prelievo della merce), HaiPick Climb richiede un'infrastruttura minima, funziona con scaffalature standard del settore e in modo efficiente anche in ambienti con pavimentazione irregolare, rendendo l'automazione accessibile sia in aree greenfield che in aree brownfield. Ordini evasi in meno di 2 minuti – I rapidi robot HaiClimber del sistema, assieme all'invio di ordini in tempo reale, consentono il ritiro di ordini urgenti e la consegna a postazioni di lavoro in soli 2 minuti: una svolta in giornata e gli ordini ad alta priorità.

– I rapidi robot HaiClimber del sistema, assieme all'invio di ordini in tempo reale, consentono il ritiro di ordini urgenti e la consegna a postazioni di lavoro in soli 2 minuti: una svolta in giornata e gli ordini ad alta priorità. Più rapidi del 34% rispetto ai sistemi ASRS tradizionali – HaiPick Climb elimina gli ingorghi dei sistemi tradizionali con il suo accesso diretto al carrello, arrampicata verticale ad alta velocità e routing intelligente, offrendo così un aumento della produttività e reattività leader nel settore.

– HaiPick Climb elimina gli ingorghi dei sistemi tradizionali con il suo accesso diretto al carrello, arrampicata verticale ad alta velocità e routing intelligente, offrendo così un aumento della produttività e reattività leader nel settore. 4.000 carrelli all'ora in 1.000㎡ – Progettato per le massime prestazioni, il sistema gestisce fino a 4.000 carrelli all'ora, consentendo alle strutture di gestire alti volumi di ordini, riducendo al contempo il ritiro manuale intensivo.

– Progettato per le massime prestazioni, il sistema gestisce fino a 4.000 carrelli all'ora, consentendo alle strutture di gestire alti volumi di ordini, riducendo al contempo il ritiro manuale intensivo. Fino a 12 metri di stoccaggio, 6 volte la capacità di stoccaggio esistente – Massimizzando lo spazio verticale ed eliminando la necessità di corsie incrociate, HaiPick Climb ottiene sei volte la capacità di stoccaggio dei magazzini tradizionali, rendendo possibili 30.000 posizioni di carrelli in soli 1.000㎡.

Una nuova era dell'automazione smart

"HaiPick Climb sta ridefinendo il modo in cui i magazzini implementano l'automazione—senza la complessità del tradizionale ASRS", ha dichiarato Peter Guan, AD per l'EMEA di Hai Robotics. "LogiMAT 2025 rappresenta la prima possibilità per i nostri clienti di esplorarlo dal vivo, e siamo entusiasti di mostrare loro come HaiPick Climb trasforma l'efficienza operativa. Dall'incremento della capacità di stoccaggio alla scalabilità continua, questo sistema è progettato per aiutare le aziende a rimanere all'avanguardia in un mercato in continua evoluzione".

Unendo agilità, elevata produttività e installazione semplificata, HaiPick Climb offre un'esperienza di automazione di livello superiore che funziona con l'infrastruttura esistente dei magazzini—riducendo tempi e costi di allestimento, consentendo al contempo una rapida espansione mentre le imprese si evolvono.

Prova HaiPick Climb a LogiMAT 2025

Hai Robotics invita tutti i visitatori della fiera al debutto di HaiPick Climb, che verrà presentato in azione alla Booth 3A03. Interagite con i nostri esperti, esplorate le applicazioni nel mondo reale e scoprite i modi in cui questa tecnologia all'avanguardia può migliorare le vostre attività di magazzino.

Assicuratevi una sessione dedicata con i nostri specialisti e una visita guidata personalizzata delle capacità di HaiPick Climb.

Per maggiori informazioni, visitare HaiRobotics.com o seguiteci su LinkedIn per aggiornamenti in tempo reale.

Informazioni su Hai Robotics

Fondata nel 2016, Hai Robotics è un fornitore leader globale di soluzioni ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) che offre una flessibilità impareggiabile dei sistemi e massimizza l'efficienza operativa per le strutture di ogni dimensione e condizione.

Hai ha sviluppato un approccio modulare all'automazione denominato HaiPick Systems. Con un catalogo di avanzati dispositivi e software robotici che funzionano con quasi tutte le scaffalature e i materiali di stoccaggio standard del settore, Hai Robotics fornisce soluzioni di automazione personalizzate facilmente modificabili anche successivamente all'implementazione.

HaiPick Systems riduce fino al 75% l'impronta dello stoccaggio in magazzino grazie a una maggiore densità di stoccaggio, con impostazioni verticali che raggiungono fino a 12 metri (oltre 39 piedi). La precisione del prelievo ordini ottenuta supera il 99%, l'efficienza è quadrupla, la produttività giornaliera è tripla, e viene eliminata la necessità degli spostamenti degli operatori per il prelievo degli ordini.

Con oltre 1.500 progetti implementati in più di 40 paesi, supportati da 8 uffici globali e oltre 60 partner nel mondo, Hai Robotics è una risorsa affidabile per la fornitura di supporto locale.

