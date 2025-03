Boomi lancia AI Studio per portare il controllo completo degli agenti AI

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi, il leader intelligente di integrazione e automazione, oggi ha annunciato il lancio di Boomi AI Studio, una soluzione di gestione dell'intelligenza artificiale che consente alle organizzazioni di progettare, governare e orchestrare gli agenti AI su scala.

Mentre le aziende adottano l'AI agentica per guidare l'automazione e i processi decisionali, la rapida proliferazione di agenti AI presenta nuove sfide per la sicurezza, la conformità e l'interoperabilità. Secondo Gartner®, “Entro il 2028, il 33% delle applicazioni di software aziendale includeranno l'AI agentica, una presenza inferiore all'1% nel 2024, consentendo di prendere in modo autonomo il 15% delle decisioni giornaliere in ambito lavorativo”.1 Tuttavia, senza una soluzione di gestione centralizzata per tutti gli agenti AI, le organizzazioni rischiano la frammentazione degli ecosistemi AI, inefficienze operative ed esposizione normativa.

Fonte: Business Wire

