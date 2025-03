Data Zoo nominata tra i leader nel Link Index for Age Verification di Liminal

JERSEY CITY, New Jersey: Data Zoo, leader globale nelle soluzioni per la verifica dell'identità e la prevenzione delle frodi, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto il riconoscimento come fornitore di primo piano nel Link Index for Age Verification di Liminal. Con una valutazione basata sulle performance dell'azienda in termini di strategia, capacità dei prodotti e presenza sul mercato, Data Zoo è risultata un fornitore leader che risponde alle crescenti esigenze del panorama di verifica dell'età.

Il Link Index di Liminal indica l'eccezionale copertura globale, la conformità avanzata alla privacy sui dati e l'esperienza utente fluida di Data Zoo tra i fattori chiave che hanno portato alla conquista della posizione di leadership. Con aziende e regolatori che attribuiscono una priorità sempre crescente alla verifica dell'età su basi solide e affidabili, le innovative soluzioni targate Data Zoo aiutano le organizzazioni a soddisfare la conformità normativa, a gestire i rischi di frode e a conservare la fiducia del pubblico.

Fonte: Business Wire

