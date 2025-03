Xsolla amplia le opzioni locali di pagamento nella regione MENA per raggiungere un maggior numero di operatori e aumentare i ricavi nei mercati a più forte crescita

Una maggior accessibilità con 11 nuove modalità di pagamento in Egitto, Arabia Saudita, Iraq, Bahrein e Giordania: raggiunto l'importante risultato di oltre 1.000 metodi di pagamento a livello globale

LOS ANGELES: Xsolla, leader globale nel settore commerciale dei videogiochi, ha lanciato 11 nuove modalità locali di pagamento nella regione del Medio Oriente e Nordafrica (MENA). Tra questi metodi di pagamento figurano Fawry Cash, Aman, Masary, Momken, Vodafone Wallet, Orange Cash Wallet e Mobile & Banking Wallets in Egitto; Sadad in Arabia Saudita; eFAWATEERcom in Giordania; e STC Direct Carrier Billing (DCB) nel Bahrein. Queste aggiunte strategiche riflettono l'impegno di Xsolla nel fornire a sviluppatori ed editori di videogame gli strumenti per navigare e centrare il successo in questo mercato, in rapida crescita e particolarmente impegnativo, in ogni area geografica internazionale.

Pur contando oltre 380 milioni di giocatori, che rappresentano una percentuale significativa di questo pubblico a livello globale, la regione MENA non è mai stata servita a sufficienza dalle aziende mondiali di settore. Secondo Newzoo, quest'area geografica nel 2024 ha fatto registrare un tasso di crescita annuo dell'8,9% ed è uno dei mercati di gioco in più rapida crescita a livello internazionale. Gli sviluppatori e gli editori che cercano di sfruttare questa opportunità devono affrontare difficoltà uniche, come l'accessibilità dei pagamenti, la mancanza di opzioni locali e la scarsa fiducia nelle modalità di pagamento non regionali, tutti fattori che hanno tutti ostacolato l'espansione del mercato.

Per rispondere a queste sfide, Xsolla introduce modalità di pagamento affidabili e ampiamente utilizzate, pensate su misura per le esigenze dei giocatori dell'area MENA

Un ampio accesso alle modalità di pagamento: Xsolla ora supporta 11 nuovi metodi locali di pagamento nella regione, a garanzia di transazioni sicure e fluide, migliorando l'accessibilità per 380 milioni di giocatori e utenti paganti in tutta l'area MENA

integrando servizi ampiamente utilizzati, come Fawry Cash, che richiama il 55% del mercato dei pagamenti in contanti in Egitto, o come Sadad, un sistema leader in Arabia Saudita, o come eFAWTEERcom, la principale piattaforma del settore in Giordania, possiamo aumentare significativamente la credibilità e promuovere l'adozione in tutta la regione Un approccio dedicato soprattutto ai dispositivi mobili: nel 2024 i giochi per dispositivi mobili hanno generato il 52,1% delle entrate del settore. Il supporto di Xsolla ai portafogli mobili e alla fatturazione degli operatori garantisce l'accessibilità per il pubblico di gioco dell'area MENA, che usa prevalentemente dispositivi mobili

"L'espansione delle nostre offerte di pagamento nella regione MENA ci consente di mettere in contatto gli sviluppatori con milioni di giocatori non adeguatamente serviti in questo mercato, in rapida evoluzione", è il commento di Chris Hewish, direttore della strategia di Xsolla. "Con una popolazione giovane ed esperta di tecnologia, e con una rapida adozione di portafogli digitali e pagamenti mobili, la regione MENA è un'opportunità d'oro per gli sviluppatori alla ricerca di maggiori ricavi e di un più profondo coinvolgimento dei giocatori".

Questa espansione rientra nell'attuale strategia di Xsolla, che punta a guidare l'innovazione del commercio di giochi affrontando le complessità dei panorami di pagamento regionali. Grazie a questa espansione nell'area MENA, Xsolla ora supporta oltre 1.000 metodi di pagamento e accetta transazioni a livello globale per sviluppatori ed editori di videogiochi.

Invitiamo gli sviluppatori interessati all'abilitazione di questi nuovi metodi di pagamento, e a sfruttare appieno il potenziale della regione MENA, a visitare la seguente pagina per ulteriori informazioni: xsolla.pro/rws25mena

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

