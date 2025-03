Lattice si aggiudica il premio "Best in Show" di ECD all'evento embedded world 2025

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), azienda leader nel settore delle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato oggi di aver ricevuto il prestigioso premio Best in Show di ECD in occasione dell'edizione 2025 dell'esposizione e conferenza embedded world. La piattaforma FPGA Lattice Nexus™ 2 è stata premiata per la sua connettività avanzata, l'ottimizzazione di potenza e prestazioni e la sicurezza di altissimo livello.

"Siamo orgogliosi di continuare a promuovere i progressi tecnologici negli FPGA a bassa potenza e di piccolo formato per supportare le esigenze di progettazione delle applicazioni Edge in diversi settori con la nostra nuova piattaforma FPGA di piccolo formato Nexus 2", ha dichiarato Esam Elashmawi, Chief Strategy and Marketing Officer di Lattice Semiconductor. "Siamo onorati di ricevere questo premio come riconoscimento del nostro impegno a fornire soluzioni all'avanguardia che permettano ai nostri clienti e sviluppatori di creare sistemi efficienti, sicuri e ad alte prestazioni".

La più recente tecnologia FPGA di Lattice sarà esposta durante l'intera edizione di embedded world 2025, con un'ampia serie di dimostrazioni di IA Edge, connettività, video e sicurezza da parte di Lattice e dei suoi partner innovativi. Il programma completo della mostra è disponibile qui.

Per ulteriori informaizoni sulla piattaforma FPGA di piccolo formato Lattice Nexus 2, visitare il sito web di Lattice.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita