PvX Partners raccoglie 3,8 milioni di dollari per aiutare le applicazioni dei consumatori a crescere

In collaborazione con General Catalyst, PvX Capital dispiega il primo modello di finanziamento rapido e flessibile

SINGAPORE: PvX Partners, la piattaforma di finanziamento progettata per scalare le applicazioni dei consumatori, oggi ha annunciato un finanziamento iniziale di 3,8 milioni di dollari condotto in collaborazione da Play Ventures e General Catalyst, con la partecipazione di angel investor come Michail Katkoff (Fondatore, Deconstructor of Fun) e Matej Lancaric (Fondatore, two & a half gamers). PvX Partners utilizzerà il finanziamento per ampliare le operazioni sulla sua piattaforma partendo da PvX Capital.

Ogni applicazione di successo per i videogiochi o per i consumatori inevitabilmente raggiunge un punto di inflessione in cui l'acquisizione di utenti diventa abbastanza prevedibile da alimentare la rapida crescita.

Fonte: Business Wire

