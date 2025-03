Bynder amplia il numero di amministratori con l'aggiunta di una veterana del settore

AMSTERDAM: Bynder, leader globale nel settore delle soluzioni DAM aziendali basate sull'IA, ha nominato la veterana del settore Dametra Johnson-Marletti, come membro del proprio consiglio di amministrazione per dare un ulteriore impulso alla propria crescita.

Dametra è un'esperta dirigente e amministratrice e ha trascorso gli ultimi 24 anni in Microsoft, dove attualmente ricopre la carica di Vicepresidente aziendale per la divisione Gaming Consumer Sales. La sua esperienza nelle vendite, nel go-to-market, nei contenuti per i consumatori e nella leadership dirigenziale sarà estremamente preziosa per Bynder nel suo percorso di crescita.

Negli ultimi due anni Bynder ha registrato una crescita senza precedenti, con oltre 650 clienti che hanno adottato le soluzioni IA dell'azienda e l'accelerazione delle implementazioni strategiche di DAM tra i clienti aziendali.

Fonte: Business Wire

