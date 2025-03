Lenovo: l'attuale stato dell'IT sul posto di lavoro ostacola i vantaggi della produttività legati all'IA

Da una ricerca sul posto di lavoro emerge che la produttività dei dipendenti rappresenta la massima priorità, sebbene i sistemi attuali siano estremamente carenti

MORRISVILLE, NORTH CAROLINA: Da una nuova indagine globale condotta da Lenovo tra 600 leader IT emerge che, sebbene il 79% degli intervistati ritenga che l'IA consentirà ai dipendenti di concentrarsi su un lavoro di maggiore impatto, meno della metà ritiene che le attuali soluzioni per il luogo di lavoro digitale offrano un supporto adeguato per la produttività, il coinvolgimento e l'innovazione. Solo il 36% ritiene che i propri sistemi supportino il coinvolgimento dei dipendenti in modo "molto efficace", mentre un sorprendente dato pari all'89% afferma che le organizzazioni devono prima rivedere il proprio ambiente di lavoro digitale per sfruttare appieno il potenziale dell'IA. Reinventing Workplace Productivity analizza le opportunità e le sfide poste dall'IA generativa per il futuro del lavoro, evidenziando l'esigenza urgente di una trasformazione digitale del luogo di lavoro per garantirne la corretta adozione.

Fonte: Business Wire

