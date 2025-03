Andy Walsky di ExaGrid riconosciuta al prestigioso 2025 CRN® Elenco dei Channel Leaders per l'EMEA

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (creando un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il recupero di ransomware, ha annunciato oggi che CRN ® , un brand di The Channel Company, ha nominato Andy Walsky, Vice Presidente, EMEA & APAC Sales di ExaGrid all'attesissimo 2025 CRN® Elenco dei Channel Leaders per l'EMEA.

“Sono onorato della nomina a questo elenco, e grato a CRN UK per l'inclusione della regione EMEA”, ha dichiarato Andy Walsky. “La collaborazione con i partner di canale è la chiave del successo per qualsiasi azienda e deve essere trattata con la massima priorità. La mia filosofia di canale è trattare il canale come vorresti essere trattato tu, opera sempre in modo giusto e mantieni la parola. Sviluppare la fiducia con i nostri partner di canale è essenziale: richiede tempo per costruirla ma si può anche perderla rapidamente. Nutro un profondo rispetto per il lavoro svolto ogni giorno dai nostri partner di canale e devono essere ricompensati di conseguenza”.

Fonte: Business Wire

