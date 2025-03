Vespa.ai lancia il programma partner volto ad accelerare il successo dei clienti tramite l'IA

L'integratore di sistemi globale Deepsense.ai annunciato come primo partner

TRONDHEIM, Norvegia: Vespa.ai, società di sviluppo della piattaforma leader per la creazione e l'implementazione di applicazioni IA su larga scala e in tempo reale alimentate dai big data, ha annunciato oggi il lancio del programma per partner Vespa.ai, pensato per aiutare le organizzazioni a creare applicazioni IA scalabili che abbiano un impatto sulla loro attività.

"L'IA possiede il potenziale per ridefinire il business, ma molte organizzazioni faticano a passare da progetti pilota all'adozione su larga scala", ha dichiarato Jon Bratseth, CEO e co-fondatore di Vespa. "Il programma per partner di Vespa.ai mette in contatto le aziende con i servizi di implementazione, semplificando l'utilizzo del motore di esecuzione IA scalabile di Vespa senza disporre di competenze interne. Supporteremo i nostri partner nella realizzazione di soluzioni pratiche ed efficienti".

Fonte: Business Wire

