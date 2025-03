ZAPI GROUP presenterà le sue innovazioni per la gestione del parco macchine a LogiMAT 2025

Il leader globale in soluzioni di azionamento elettrico potenzia il proprio portafoglio con nuove soluzioni di BlueBotics e UBIQUICOM

STOCCARDA, Germania: ZAPI GROUP, leader globale nel settore dell'elettrificazione, presenterà le sue ultime soluzioni per i settori di gestione dei materiali e logistica a LogiMAT 2025. L'innovatore nel settore dell'elettrificazione presenterà la sua nuova tecnologia di navigazione autonoma "ANT Locator" di BlueBotics e della recente acquisizione UBIQUICOM, rafforzando la sua leadership nella gestione delle flotte con la navigazione automatizzata di nuova generazione, il tracciamento degli asset e i sistemi all'avanguardia di localizzazione in tempo reale e di sicurezza avanzata.

"Per decenni, ZAPI GROUP è stato in prima linea nel settore dell'elettrificazione della movimentazione dei materiali, fornendo soluzioni ingegnerizzate che migliorano l'efficienza delle attrezzature e la sicurezza degli operatori, continuando a ottimizzare le prestazioni", ha dichiarato Giannino Zanichelli, fondatore e proprietario di ZAPI GROUP. "LogiMAT è l'evento di settore ideale per esporre la nostra innovazione continua nel settore della movimentazione dei materiali".

Fonte: Business Wire

