Verne firma un piano da 10MW con Nebius per ampliare ulteriormente la capacità dell'AI in Europa

La società di infrastrutture di intelligenza artificiale (AI) Nebius dispiegherà il nuovo cluster di NVIDIA GPU al campus di Verne in Islanda alimentato da energia rinnovabile al 100%

LONDRA: Verne, il fornitore leader di centri dati HPC alimentati in maniera sostenibile in tutta la Scandinavia, oggi ha annunciato che Nebius, un fornitore leader globale di infrastrutture di AI, installerà un cluster di NVIDIA H200 GPUs al campus del centro dati di Verne in Islanda. Questa collaborazione segna l'unica implementazione più grande nella storia islandese di Verne, con Nebius che dispiegherà un cluster di 10MW.

Questa installazione fa parte dell'ambiziosa costruzione di infrastruttura di AI di Nebius negli Stati Uniti e in Europa, a supporto della sua missione di fornire soluzioni scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico per carichi di lavoro AI intensivi.

Fonte: Business Wire

