Xsolla lancia Xsolla Ecosystem, una piattaforma di rete pensata per semplificare la selezione dei vendor e l’integrazione per gli sviluppatori di giochi

LOS ANGELES: Xsolla, una delle principali imprese nel settore dei videogiochi, annuncia il lancio di Xsolla Ecosystem, una piattaforma progettata per creare una rete connessa di partner e vendor attendibili per gli sviluppatori di giochi. Grazie a Ecosystem Marketplace, disponibile tramite Publisher Account, gli sviluppatori possono accedere a una scelta accurata di vendor, sfruttando le tariffe esclusive e le integrazioni prestabilite di Xsolla. Questo ecosistema interconnesso semplifica la selezione dei vendor, promuove la collaborazione e consente agli sviluppatori di prendere decisioni commerciali basate su dati concreti al contempo riducendo sia le risorse necessarie per lo sviluppo sia i costi operativi.

A differenza della complessità di raggiungere vendor credibili e usarne i servizi nell’attuale competitivo mercato, Xsolla Ecosystem offre agli sviluppatori di giochi un mercato pre-validato di partner attendibili. Questa soluzione elimina il rischio di ritardi, di qualità inferiore del servizio e di costi superiori associati alla selezione di vendor inadeguati, mettendo in grado gli sviluppatori di concentrarsi sulla realizzazione di giochi eccezionali.

Gli sviluppatori possono semplificare i progetti e conseguire gli obiettivi prefissatisi ricorrendo a Xsolla Ecosystem, che offre caratteristiche quali:

Vendor pre-validati: partner attendibili quali AppsFlyer, G-Core, Game Analytics e Adikteev, tutti integrati con soluzioni Xsolla come Web Shop, Login eLauncher.

partner attendibili quali AppsFlyer, G-Core, Game Analytics e Adikteev, tutti integrati con soluzioni Xsolla come Web Shop, Login eLauncher. Sconti esclusivi: risparmi significativi attraverso tariffe pre-negoziate affinché gli sviluppatori possano ridurre i costi operativi.

risparmi significativi attraverso tariffe pre-negoziate affinché gli sviluppatori possano ridurre i costi operativi. Integrazione semplificata: le soluzioni preintegrate riducono al minimo il tempo di sviluppo e contengono le risorse necessarie per implementare strumenti chiave dei vendor.

le soluzioni preintegrate riducono al minimo il tempo di sviluppo e contengono le risorse necessarie per implementare strumenti chiave dei vendor. Rete scalabile: un ecosistema di vendor che si espande attivamente per soddisfare le esigenze in crescita degli sviluppatori di giochi in tutto il mondo.

“Con Xsolla Ecosystem stiamo rafforzando il nostro impegno verso il settore dei giochi mobili creando connessioni significative e facendo confluire opportunità per gli sviluppatori e per vendor attendibili”, spiega Chris Hewish, Direttore strategia presso Xsolla. “Questa piattaforma semplifica il processo di selezione dei vendor, accelera lo sviluppo dei giochi e, in ultima analisi, contribuisce a portare con successo più giochi sul mercato”.

Xsolla Ecosystem attualmente è disponibile in inglese; sono previste ulteriori lingue per aggiornamenti successivi. Gli sviluppatori possono accedere alla piattaforma attraverso Xsolla Publisher Account, eliminando la necessità di configurazioni complesse o vaste competenze tecniche.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

