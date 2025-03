WAFUU.COM lancia in Giappone i pagamenti in criptovaluta: 16 asset supportati, 83 portafogli, 22 exchange

Transizioni globali senza problemi: WAFUU.COM accoglie le criptovalute

TOKYO: 1. Panoramica

QRESTIA Inc. (uffici centrali: Shibuya, Tokyo; Presidente & CEO: Hidemasa Fukada) è lieta di annunciare che il suo sito di e-commerce internazionale, WAFUU.COM, ha iniziato ad accettare i pagamenti in criptovaluta. I clienti di tutto il mondo ora possono acquistare prodotti giapponesi in modo più semplice e sicuro utilizzando 16 diverse criptovalute, supportate da 83 portafogli e 22 exchange.

2. Informazioni su WAFUU.COM

WAFUU.COM (https://wafuu.com/) è un sito di e-commerce internazionale che offre un ampio ventaglio di prodotti giapponesi, tra cui pezzi di artigianato, dolciumi, cosmetici, integratori, prodotti alimentari, merchandising di anime e gaming e altri tipi di gadget.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita