Cooler Master presenta nuovi case, soluzioni di raffreddamento e alimentatori per PC

La linea ampliata offre innovazioni pratiche per giocatori, overclocker e creatori di contenuti

TAIPEI, Taiwan: Cooler Master, leader mondiale nella produzione di componenti per PC e soluzioni tecnologiche per lo stile di vita, ha annunciato oggi una nuova gamma di prodotti che migliorano l'efficienza del raffreddamento, offrono fattori di forma semplificati e forniscono alimentazione affidabile per le diverse esigenze informatiche. Dal case Ncore 100 Air, dall'ingombro ridotto, agli aggiornamenti delle serie MasterLiquid e Hyper, Cooler Master continua a focalizzarsi su design orientati alle prestazioni e di facile utilizzo.

"Siamo entusiasti di presentare una linea completamente integrata che supporta i costruttori di PC ad ogni livello", ha dichiarato Jimmy Sha, CEO di Cooler Master. "Dal case compatto Ncore 100 Air ai nostri ultimi raffreddatori MasterLiquid e Hyper, alle ventole SickleFlow Edge e all'alimentatore MWE Gold V3, ogni prodotto sottolinea il nostro obiettivo di fondere prestazioni, affidabilità e stile in ogni creazione".

Fonte: Business Wire

