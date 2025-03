Le tecnologie di Regula entrano nelle sfilate di moda all'Intergraf Currency+Identity di Milano

RESTON, Virginia: Regula, sviluppatore globale di dispositivi forensi e di soluzioni per la verifica dell'identità, ha portato la verifica dei documenti in passerella all'evento annuale della conferenza Intergraf Currency+Identity. Le lenti stampate, gli ingranditori e le torrette per filtri ottici di Regula sono diventati elementi di design chiave in una sfilata di moda che ha visto protagonisti personaggi iconici di Milano: l'impiegato, il turista curioso, l'artista di strada e il bambino che mangia il gelato.

La conferenza Intergraf Currency+Identity mette in connessione gli sviluppatori di tecnologie con una serie di organizzazioni istituzionali, come le aziende di stampa di sicurezza, le banche centrali e le forze dell'ordine di tutto il mondo. In risposta alla crescente richiesta di soluzioni affidabili per la verifica dei documenti, Regula ha presentato diversi dispositivi, dai magnificatori compatti ai video comparatori spettrali.

Fonte: Business Wire

