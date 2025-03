La tecnologia di EnerSys migliora la gestione dell'alimentazione di riserva dei centri dati

ZUGO, Svizzera: EnerSys (NYSE: ENS), leader mondiale nel settore delle soluzioni di accumulo di energia per applicazioni industriali, ha annunciato l'integrazione di un'avanzata tecnologia embedded nelle sue batterie con piastre sottili in piombo puro DataSafe®, per migliorare la gestione dell'alimentazione di riserva per i centri dati. Questa innovazione consente il monitoraggio delle batterie in tempo reale, ottimizzando le prestazioni e l'affidabilità in ambienti in cui l'alimentazione continua è fondamentale.

Con la continua crescita della domanda di energia dei centri dati a livello mondiale, trainata da settori come l'intelligenza artificiale (IA) e le criptovalute, l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) prevede che entro il 2026 la domanda potrebbe raddoppiare, raggiungendo i 1.000 terawattora (TWh), equivalenti all'attuale consumo annuo totale di elettricità del Giappone1.

Fonte: Business Wire

