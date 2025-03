Xsolla pubblica la relazione del primo trimestre 2025 sul futuro del gaming e dello sviluppo dei videogiochi nel mondo: analisi delle metriche e delle tendenze emergenti

Tra gli argomenti principali vi sono il marcato del gaming globale, i trend in materia di monetizzazione mobile, il coinvolgimento dei giocatori, guidato dalla Gen Z e dalla Gen Alpha, e anche piattaforme e strumenti di investimento, sempre più numerosi

LOS ANGELES: Xsolla, leader globale nel commercio dei videogame, annuncia con orgoglio il rilascio dell'edizione relativa al primo trimestre 2025 di "The Xsolla Report: The State of Play" (La relazione Xsolla: lo stato del gioco). Questo rapporto dettagliato presenta approfondimenti, tendenze e opportunità essenziali che modellano il panorama del gaming, consentendo ai professionisti del settore di adattarsi e di centrare il successo nell'attuale mercato in rapida evoluzione.

L'edizione relativa al primo trimestre del 2025 si concentra sulla rapida crescita del mercato globale dei giochi, che nel 2025 dovrebbe arrivare a un valore di 522,5 miliardi di dollari USA ed espandersi a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,25%, raggiungendo i 691,3 miliardi di dollari entro il 2029. Gli Stati Uniti, destinati a generare la maggior quota di fatturato per i giochi su dispositivi mobili, consolideranno ulteriormente la posizione di mercato mondiale leader di settore, contribuendo al fatturato totale con circa 141 miliardi di dollari. Questo netto innalzamento è trainato in particolare dal continuo aumento dei videogame per dispositivi mobili, favorito dalla crescente adozione degli smartphone, dai progressi tecnologici e da un mercato globale più connesso. Secondo le previsioni, il mercato dei videogiochi per dispositivi mobili salirà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'11,3%, con un aumento previsto pari al 9,9% per il solo 2025.

Il documento evidenzia anche i trend dinamici di coinvolgimento dei giocatori, con la Gen Z e la Gen Alpha nelle prime posizioni. Queste generazioni native digitali stanno ridefinendo il panorama del gaming gravitando verso contenuti interattivi, socialmente connessi e generati dai giocatori. Piattaforme come Twitch e YouTube favoriscono le interazioni più approfondite con la comunità e consolidano il gaming non solo come intrattenimento, ma anche come forza sociale e culturale.

I progressi tecnologici continuano a plasmare il settore, con l'AI e il cloud gaming in prima linea nell'innovazione. Il cloud gaming, che secondo le previsioni genererà un fatturato di 25,3 miliardi di dollari entro il 2029, sta abbattendo le barriere dell'accessibilità consentendo lo streaming a performance elevate e indipendente dal dispositivo. Nel frattempo l'AI rivoluziona lo sviluppo dei giochi ottimizzando i flussi di lavoro e creando esperienze di gaming personalizzate che aumentano coinvolgimento e fidelizzazione. Mentre il settore si evolve rapidamente, leader del calibro di Activision Blizzard, NVIDIA e Microsoft si stanno affermando nell'innovazione e guidando gli investimenti e l'espansione nel cloud gaming, nell'AI e nei nuovi modelli di monetizzazione.

"La convergenza tra AI e cloud sta rivoluzionando il settore del gaming e rende più coinvolgenti, scalabili e accessibili che mai le esperienze di gioco di qualità elevata", ha affermato Chris Hewish, direttore della strategia presso Xsolla. "L'AI sta razionalizzando lo sviluppo e migliorando il coinvolgimento dei giocatori, mentre il cloud gaming elimina le barriere hardware e consentendo a più giocatori di connettersi in tutta facilità, oltre a fornire agli utenti modelli di pagamento alternativi come il pay-as-you-go. Questo cambiamento tecnologico non sta solo plasmando il futuro, lo sta definendo".

Oltre a questi risultati, la relazione evidenzia anche una tendenza fondamentale che sta plasmando il settore: la democratizzazione dello sviluppo dei videogiochi, che apre la strada al gaming con un impatto sociale. Grazie alla sempre maggior accessibilità di strumenti per lo sviluppo di giochi, si sta affermando una nuova generazione di appassionati del cambiamento: giovani creatori che, attraverso il gioco, affrontano le sfide della comunità e promuovono un impegno sociale importante.

Il documento completo delinea le tendenze attuali e le opportunità strategiche nel mercato globale del gaming, con spunti preziosi per gli sviluppatori e le parti interessate del settore.

Per ulteriori informazioni, e per accedere all'edizione del primo trimestre 2025 di "La relazione Xsolla: lo stato del gioco", visitare la pagina: xsolla.pro/txrq125

