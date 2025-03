Exein stringe una partnership con Supermicro volta a ridefinire il futuro della sicurezza integrata

ROMA: Exein, impresa specializzata nella cybersecurity IoT integrata e Supermicro, una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni, hanno annunciato la sigla di una partnership volta a ridefinire la sicurezza integrata. La collaborazione permetterà di integrare le soluzioni per la sicurezza integrata avanzate di Exein nell’hardware all’avanguardia di Supermicro, garantendo una protezione senza precedenti alle aziende di tutto il mondo.

Insieme, Exein e Supermicro stanno aumentando le aspettative per la cybersecurity in vari settori – edge computing, IoT e infrastrutture critiche – rendendo sicuro il futuro, un dispositivo alla volta. Grazie all’integrazione diretta delle soluzioni per la sicurezza basate sull’IA sviluppate da Exein nell’hardware Supermicro, ora le imprese possono implementare l’infrastruttura con un’architettura di sicurezza Zero Trust partendo delle fondamenta e garantendo così la resilienza contro minacce informatiche in evoluzione.

Fonte: Business Wire

