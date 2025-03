OM1 si espande in Europa per rafforzare il supporto alle scienze della vita tramite soluzioni per l’evidenza del mondo reale basate sull’IA

BOSTON: OM1, una delle principali imprese nella produzione di dati approfonditi del mondo reale (RWD) e basati sull’IA per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato la sua espansione in Europa per sostenere meglio le aziende sanitarie e farmaceutiche con soluzioni per l’evidenza del mondo reale perfezionate grazie all’IA e di alta qualità. Questa iniziativa segna una pietra miliare nella mission di OM1 – migliorare i processi decisionali nel settore sanitario grazie a soluzioni superiori basate sui dati e più utili a fini decisionali.

L’espansione di OM1 in Europa risponde alla domanda crescente di ricerche osservazionali affidabili e basate su dati del mondo reale, rese possibili dall’IA, per guidare lo sviluppo dei farmaci, l’accesso al mercato e i processi decisionali normativi. Tramite una presenza più solida in Europa, OM1 mira a migliorare l’assistenza offerta alle aziende del settore delle scienze della vita per lo sviluppo di efficaci strategie commerciali e cliniche.

“OM1 è da sempre all’avanguardia nell’uso dell’IA per arricchire i dati del mondo reale e offrire dati significativi e incentrati sui pazienti”, spiega il Dr. Richard Gliklich, Ceo e fondatore di OM1. “L’espansione in Europa ci consente di servire meglio i clienti globali mettendoli in grado di produrre dati approfonditi, cruciali del mondo reale che migliorano gli esiti per i pazienti e promuovono risultati commerciali positivi”.

L’espansione in Europa di OM1 avviene sulla scia dei risultati positivi conseguiti sul mercato statunitense e includerà collaborazione con le strutture sanitarie, le autorità normative e le società biofarmaceutiche più importanti in Europa. La piattaforma OM1 Aspen supporterà studi prospettici e retrospettivi nonché registri dei pazienti, offrendo un approccio completo alla generazione di evidenza del mondo reale. La sua piattaforma di fenotipizzazione digitale basata sull’IA, PhenOM®, consentirà a imprese del settore delle scienze della vita di ottenere dati più approfonditi sulle malattie, perfezionare lo sviluppo clinico e accelerare le attività normative e di accesso al mercato.

“A causa della domanda crescente in Europa di soluzioni per l’evidenza del mondo reale basate sull’IA, OM1 è ben posizionata per appoggiare le imprese del settore delle scienze della vita nel soddisfare la conformità ai quadri di riferimento normativi e portare avanti la ricerca e la commercializzazione”, aggiunge Eric Mertz, Direttore generale OM1 Europe. “Questa espansione ci consente di offrire soluzioni su misura e per specifiche regioni che forniscano dati più approfonditi e contribuiscano a esiti migliori per i pazienti”.

Per maggiori informazioni sull’espansione di OM1 in Europa e sulle soluzioni per l’evidenza del mondo reale inviare un’e-mail a info@om1.com.

Informazioni su OM1

OM1 è pioniere dello sviluppo di innovazioni per il settore sanitario all’avanguardia grazie alla sua tecnologia basata su dati approfonditi. È specializzata in vari campi – medicina personalizzata, generazione dell’evidenza e ricerca sull’evidenza del mondo reale (RWE) basata su piattaforme IA di nuova generazione nonché dati longitudinali profondi – ed è famosa nel mondo per la sua leadership di pensiero. OM1 è guidata da un gruppo di scienziati, ingegneri, ricercatori e medici che vantano più di 30 anni di esperienza nel settore dell’RWE.

