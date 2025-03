NetApp valuta 1,25 miliardi di dollari le sue obbligazioni senior

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda che opera nel settore delle infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi il valore nominale complessivo di 625 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 5,50% con scadenza nel 2032 e interessi al 5,50% annuo e di 625 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 5,70% con scadenza nel 2035 e interessi al 5,70% annuo. La chiusura dell'offerta è prevista per il 17 marzo 2025, a patto che si soddisfino le consuete condizioni di chiusura.

NetApp intende utilizzare una parte dei proventi netti di questa offerta per rimborsare l'importo del capitale in essere di 750 milioni di dollari delle obbligazioni senior all'1,875% con scadenza nel 2025 e il resto dei proventi netti per scopi aziendali generali.

Fonte: Business Wire

