Cyber Guru prosegue la sua espansione oltralpe con l’acquisizione della francese Mantra

ROMA: Cyber Guru, piattaforma italiana leader di Security Awareness Training, ha annunciato l'acquisizione di Mantra, startup leader in Francia per le sue soluzioni innovative di security awareness e protezione dei dipendenti. Le aziende uniranno competenze e risorse per portare avanti la missione di rafforzare la formazione e la resilienza dei dipendenti contro le minacce informatiche e aiutare le imprese a difendere le proprie attività dagli attacchi dei cyber criminali.

Con oltre 700 clienti, Cyber Guru è in grado di modificare i comportamenti dei dipendenti, gestire il rischio umano e raggiungere la conformità con il minimo delle risorse. Oggi, oltre 1 milione di utenti attivi in più di 90 paesi vengono addestrati grazie a percorsi formativi automatizzati, alimentati da un modello proprietario di Machine Learning guidato dall'intelligenza artificiale.

Cyber Guru integrerà le soluzioni di security awareness di Mantra, tra cui la difesa in tempo reale e la formazione via chat, le rispettive piattaforme combineranno modelli di Machine Learning avanzati e oltre 340 miliardi data point per offrire una formazione altamente personalizzata ed efficace alle oltre 1000 imprese clienti e a più di 1,5 milioni di utenti attivi.

“Unire le forze con Mantra rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita ed espansione internazionale che consolida il nostro portfolio di soluzioni e rafforza il ruolo di principali esperti europei di Cybersecurity Awareness” ha dichiarato Gianni Baroni, CEO di Cyber Guru.

In base all'accordo, l'intero team di Mantra, compresi i suoi co-fondatori, entrerà a far parte di Cyber Guru. Il CEO Gaspard Droz diventerà Country Managing Director per la Francia, mentre il CTO Guillaume Charhon assumerà il ruolo di Group Chief Architect.

“Combinando la nostra forza nel go-to-market con la leadership in AI, Machine Learning e Automation, diventeremo il principale provider europeo di soluzioni di cybersecurity awareness” ha dichiarato Gaspard Droz, CEO di Mantra. “Sono entusiasta di fornire ai nostri clienti una più ampia gamma di soluzioni per rafforzare la loro sicurezza fornire ai nostri partner programmi di partnership di più alto valore”.

Informazioni su Cyber Guru:

Cyber Guru è la piattaforma di formazione di Cyber Security Awareness più efficace, che consente alle imprese di rafforzare la resistenza agli attacchi informatici modificando il comportamento delle persone. La piattaforma addestra i dipendenti grazie ad un modello proprietario di Machine Learning adattativo, con il minimo l'impatto sulla produttività dell'organizzazione.

Per maggiori informazioni www.cyberguru.it

Fonte: Business Wire

