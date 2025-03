La nuova soluzione di Clarity AI permette agli analisti di condurre studi di sostenibilità in una frazione del tempo impiegato

La nuova soluzione mira a ridefinire il ruolo dei fornitori di servizi, utilizzando l'intelligenza artificiale per passare da fornitori di dati statici a partner dinamici e strategici per gli investitori

NEW YORK: Clarity AI, la società leader nella tecnologia per la sostenibilità, ha lanciato una soluzione basata sull'AI, progettata per trasformare il modo in cui gli asset manager e gli investitori conducono studi di sostenibilità. Automatizzando l'analisi e fornendo informazioni sulle aziende in tempo reale, Clarity AI consente ai team di investimento di lasciarsi alle spalle i fornitori di servizi lenti e statici per assumere il pieno controllo delle loro valutazioni di sostenibilità.

Gli analisti e i responsabili di portafoglio si affidano a dati frammentari, relazioni datate di terze parti e processi manuali che richiedono molto tempo e non riescono a tenere il passo con le esigenze in rapida evoluzione, rendendo obsoleta la tradizionale ricerca in ambito ESG.

Fonte: Business Wire

