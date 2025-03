REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l’esercizio 2024

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

Fatturato consolidato a 2.295,9 milioni di Euro (2.118,0 milioni di Euro nel 2023);

EBITDA a 410,6 milioni di Euro (352,1 milioni di Euro nel 2023);

EBIT a 330,4 milioni di Euro (292,7 milioni di Euro nel 2023)

Risultato netto di gruppo a 211,1 milioni di Euro (186,7 milioni di Euro nel 2023)

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1,15 Euro ad azione.

TORINO, Italia: Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio 2024, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista, in unica convocazione, il 23 aprile 2025 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato consolidato di 2.295,9 milioni di Euro in crescita del 8,4% rispetto a 2.118,0 milioni di Euro dell’esercizio 2023.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 410,6 milioni di Euro, in crescita del 16,6% rispetto ai 352,1 milioni di Euro registrati a dicembre 2023.

L’EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 330,4 milioni di Euro, in crescita del 12,9% rispetto ai 292,7 milioni di Euro a dicembre 2023.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 211,1 milioni di Euro. Nel 2023 il corrispondente valore era stato di 186,7 milioni di Euro.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2024, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,15 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 21 maggio 2025, con data di stacco dividendo fissato il 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2024 è positiva per 349,1 milioni di Euro (204,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2024 risultava positiva per 312,6 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di sostenibilità, contenuta nel Bilancio di Gruppo e redatta per la prima volta secondo le prescrizioni contenute nel decreto legislativo numero 125 del 6 settembre 2024, che ha recepito la relativa disciplina comunitaria in materia di ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD).

“Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - confermando ancora una volta la nostra capacità di interpretare le esigenze del mercato e di sviluppare soluzioni digitali all’avanguardia in un contesto globale sempre più dinamico e complesso. In uno scenario macroeconomico caratterizzato da incertezze e trasformazioni profonde, abbiamo continuato a crescere, sostenuti dalla solidità del nostro modello basato su una rete di aziende altamente specializzate.”

“Questo nostro posizionamento - continua Mario Rizzante - ci ha permesso di essere tra i primi sul mercato ad offrire soluzioni innovative, integrate e competitive, in grado di sfruttare al meglio la sempre maggiore diffusione dell’intelligenza artificiale all’interno dei sistemi aziendali, rafforzando la nostra posizione di leadership nei settori della creatività digitale, della system integration e della consulenza.”

“Negli ultimi dodici mesi - conclude Mario Rizzante - l’intelligenza artificiale ha oltrepassato la soglia dell’innovazione per diventare un pilastro essenziale della trasformazione industriale e sociale. I nostri clienti ci chiedono applicazioni che non si limitino più a migliorare ciò che già esiste, ma supportino l’introduzione di nuove modalità operative, di nuovi modelli di business e consentano lo sviluppo di intere categorie di prodotti e servizi prima impensabili.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita