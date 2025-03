ClickHouse acquisisce HyperDX per accelerare il futuro dell'osservabilità

SAN FRANCISCO: ClickHouse, il produttore del database analitico più veloce del mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di HyperDX, una piattaforma open source di osservabilità basata su ClickHouse. Con questa acquisizione strategica, ClickHouse rafforza il proprio impegno volto a offrire soluzioni più rapide, convenienti e scalabili per gli sviluppatori e le aziende internazionali, inclusa l'osservabilità.

L'acquisizione coniuga le performance e la scalabilità senza confronti di ClickHouse con l'esperienza orientata agli sviluppatori di HyperDX, creando una piattaforma di osservabilità completa che integra in modo fluido replay di sessione, eccezioni, registri, metriche infrastrutturali e tracciamento distribuito tramite un approccio nativo di OpenTelemetry.

"Grazie alle sue capacità analitiche e all'ecosistema aperto, ClickHouse è una tecnologia potente per l'osservabilità, ma nell'esperienza dell'utente finale mancavano alcune delle complete funzionalità che caratterizzano le soluzioni più consolidate. HyperDX è davvero entusiasmante perché riunisce un'esperienza di query migliorata con un'interfaccia utente più intuitiva, per flussi di lavoro di osservabilità esplorativa".

Viktor Eriksson, Lovable

"L'osservabilità è fondamentalmente un problema di dati", è la dichiarazione di Tanya Bragin, vicepresidente della divisione Prodotti e marketing di ClickHouse. "Dalla dimensione del set di dati dipendono la difficoltà e i costi relativi alla costruzione di una piattaforma di osservabilità. Ecco perché ClickHouse è stata la spina dorsale delle piattaforme di osservabilità per anni e ha alimentato soluzioni di registrazione, metriche e tracciamento in aziende come eBay e Netflix".

Inizialmente ClickHouse aveva esplorato nuove soluzioni di osservabilità durante la transizione da Datadog al proprio stack LogHouse interno (How we Built a 19 PiB Logging Platform with ClickHouse and Saved Millions; Come abbiamo costruito una piattaforma di registrazione di 19 PiB con ClickHouse e risparmiato milioni), basato su ClickHouse per gestire i carichi di lavoro su scala petabyte. Nel corso di questo processo hanno scoperto HyperDX realizzando la facilità con cui era in grado di trasformare un'implementazione ClickHouse esistente in una piattaforma di osservabilità completa.

"Quando abbiamo avviato HyperDX, avevamo due convinzioni fondamentali: volevamo creare la migliore piattaforma di osservabilità open source e sapevamo che ClickHouse era l'UNICO database su cui basare la nostra soluzione", ha affermato Michael Shi, CEO di HyperDX. "La nostra missione è sempre stata quella di aiutare gli ingegneri a diagnosticare e risolvere più rapidamente i problemi di produzione e ClickHouse è stata una parte fondamentale di questo percorso, sin dal primo giorno".

Il futuro dell'osservabilità open source

Discutendo insieme, le aziende hanno scoperto di condividere la stessa visione:

L'osservabilità dovrebbe essere conveniente e facile da sviluppare

Grazie alle performance e alla scalabilità, ClickHouse rappresenta la base migliore per l'osservabilità

L'esperienza di HyperDX orientata agli sviluppatori ne semplifica l'implementazione da parte dei team

L'integrazione fornisce numerosi vantaggi, tra cui:

Raccolta dati basata sugli standard: sia ClickHouse che HyperDX sono impegnati in OpenTelemetry, con ClickHouse che ora gestisce l'esportatore ClickHouse OpenTelemetry

sia ClickHouse che HyperDX sono impegnati in OpenTelemetry, con ClickHouse che ora gestisce l'esportatore ClickHouse OpenTelemetry L'open source al primo posto: rendere l'osservabilità solida accessibile a tutti, con offerte cloud che consentono un'esperienza operativa semplice e conveniente

rendere l'osservabilità solida accessibile a tutti, con offerte cloud che consentono un'esperienza operativa semplice e conveniente Un accesso flessibile ai dati: per l'accesso diretto ai dati di osservabilità con molteplici opzioni di analisi

per l'accesso diretto ai dati di osservabilità con molteplici opzioni di analisi Performance incredibilmente veloci: interrogazione di terabyte in pochi secondi per la risoluzione dei problemi in tempo reale

HyperDX Cloud continuerà a servire e ad accogliere nuovi clienti, e il progetto open source continuerà a essere mantenuto e sviluppato in modo attivo. Allo stesso tempo, il piano d'azione congiunto è focalizzato sull'offerta di strumenti di osservabilità ancora più potenti agli ingegneri.

Per iniziare

Per ulteriori informazioni leggete il blog di ClickHouse (ClickHouse acquisisce HyperDX: il futuro dell'osservabilità open source) oppure il blog di HyperDX (ClickHouse acquisisce HyperDX per accelerare il futuro dell'osservabilità open source).

Per conoscere HyperDX è disponibile la versione gratuita di prova sul cloud oppure scaricarla sulla vostra infrastruttura in modo autonomo.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è l'azienda che produce il sistema di gestione database analitici open source più veloce al mondo. Utilizzato da aziende come eBay, Netflix e Cloudflare, ClickHouse consente l'elaborazione di set di dati su scala petabyte con un'efficienza e una convenienza che non temono confronti.

Informazioni su HyperDX

HyperDX è una piattaforma di osservabilità open source basata su ClickHouse che fornisce un'esperienza OpenTelemetry nativa senza soluzione di continuità. Integra replay di sessione, eccezioni, log, metriche infrastrutturali e tracciamento distribuito, per aiutare gli ingegneri a diagnosticare e risolvere più rapidamente i problemi di produzione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita