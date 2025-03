I clienti che usano il Cessna Citation X e X+ si avvantaggiano della disponibilità di Internet ad alta velocità di Starlink

WICHITA, Kan.: Textron Aviation oggi ha annunciato il lancio di un’ulteriore soluzione di connettività Internet ad alta velocità per il Cessna Citation X e X+ successivamente all’emissione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) di AeroMech Supplemental Type Certificate (STC) per la connettività Internet ad alta velocità di Starlink. AeroMech STC utilizza la costellazione Starlink di satelliti su orbita terrestre bassa (LEO) per offrire una connettività più affidabile su aree terrestri, marine e remote in cui il tradizionale servizio Wi-Fi in volo potrebbe non essere disponibile.

Beechcraft, Cessna and Hawker sono i clienti che riceveranno assistenza diretta dalla fabbrica, manutenzione e modifiche fornite da Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), attraverso una rete globale di centri di manutenzione e ricambi, unità di servizio mobili e il supporto 24/7 1CALL AOG.

Fonte: Business Wire

