NordicTrack celebra 50 anni di innovazione con il debutto del nuovo tapis roulant di lusso Ultra 1

NordicTrack integra design e innovazione per creare l'esperienza di fitness definitiva

PARK CITY, Utah: iFIT, leader mondiale nel settore delle attrezzature per l'esercizio fisico e dei contenuti per il fitness, ha presentato il suo ultimo prodotto intelligente, il nuovo tapis roulant NordicTrack Ultra 1. NordicTrack ha progettato l'Ultra 1 con lo scopo di renderlo un esempio di design, oltre che un'attrezzatura per il fitness di alta qualità. Ispirato ai mobili su misura, Ultra 1 è adatto sia alle palestre boutique di alto livello che ai salotti. Completato con finiture di pregio, Ultra 1 fonde tecnologia all'avanguardia ed estetica raffinata.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita