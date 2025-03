Crown Bioscience nomina John Gu amministratore delegato

SAN DIEGO: Crown Bioscience, un'organizzazione di ricerca a contratto globale con sede negli Stati Uniti e parte di JSR Life Sciences e della giapponese JSR Corporation, ha nominato John Gu nuovo amministratore delegato (CEO). Dopo il suo incarico di CEO ad interim e il suo ruolo di direttore operativo (COO), John Gu è riconosciuto come uno stimato leader con un ampio acume commerciale e una vasta esperienza nella strategia digitale, nella trasformazione aziendale e nell'analisi dei dati genomici. La sua impareggiabile esperienza è particolarmente rilevante nella razionalizzazione degli approcci basati sull'IA per far progredire i processi di scoperta e sviluppo dei farmaci, rendendolo una risorsa notevole per guidare Crown Bioscience all'avanguardia dell'innovazione biotecnologica.

Fonte: Business Wire

