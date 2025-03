Reply a NVIDIA GTC 2025: Digital Humans e AI agents per trasformare l’interazione tra brand e clienti

CHICAGO: Reply, system integrator globale e società di consulenza specializzata in soluzioni basate su AI e sistemi intelligenti, sarà presente a NVIDIA GTC 2025, la conferenza organizzata da NVIDIA dedicata al futuro dell’accelerated computing e dell’AI, che si terrà dal 17 al 21 marzo a San Jose, California. Durante l’evento, Roberto Del Ponte, Associate Partner di Infinity Reply, parteciperà al panel “Customer Service 2.0: Transforming Experiences with AI Agents and Digital Humans” in programma il 19 marzo 2025, dalle 11:00 alle 12:00 PT. Il panel approfondirà come stanno evolvendo le interazioni con i clienti grazie all’AI, concentrandosi su AI agents e digital humans.

La discussione metterà in luce come digital humans ed AI agents stiano trasformando il customer service, offrendo interazioni sempre più realistiche ed empatiche, capaci di migliorare l'engagement e fornire un’assistenza personalizzata.

Durante il suo intervento, Roberto Del Ponte approfondirà il lavoro di Reply sui digital humans, evidenziando il ruolo di AI agents, affective computing e proattività nel migliorare la customer experience. Presenterà Rose, il digital human 3D di Reply che integra la tecnologia ACE di NVIDIA, dimostrando come queste interfacce digitali possano interagire in modo dinamico con gli utenti, interpretando e rispondendo alle emozioni in tempo reale.

L’intervento includerà anche applicazioni reali e casi di successo, tra cui la collaborazione di Reply con Costa Crociere per lo sviluppo dell’assistente digitale Futura, dimostrando come le aziende possano sfruttare Digital Humans e AI Agents per costruire strategie di customer service più efficaci e coinvolgenti.

La partecipazione di Reply a NVIDIA GTC 2025 conferma l’impegno nello sviluppo di digital humans e soluzioni AI empatiche, capaci di trasformare l’interazione tra brand e clienti. Per ulteriori informazioni sulla presenza di Reply all'evento, visita la pagina web dedicata.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

