Xsolla lancia innovative soluzioni nel settore del gaming al GDC 2025

Nuovi strumenti e soluzioni per supportare le vendite direct-to-consumer, il gaming sul cloud, i pagamenti e il coinvolgimento dei giocatori

SAN FRANCISCO: Xsolla, una delle principali imprese nel settore dei videogiochi, annuncia la sua partecipazione al GDC (Game Developers Conference) 2025 che si svolgerà dal 17 al 21 marzo presso il Moscone Center di San Francisco, in California. Xsolla presenterà soluzioni sia nuove sia perfezionate, progettate per aiutare gli sviluppatori a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi efficacemente nell’ambito della sua iniziativa We Bring Opportunities Together (“Offriamo opportunità insieme”).

“Per noi di Xsolla il focus è sull’abbattere le barriere che impediscono agli sviluppatori di trasformare le loro idee in imprese di successo”, spiega Chris Hewish, Direttore strategia presso Xsolla. “Il GDC è un’opportunità chiave per stringere rapporti con i creatori di giochi e dimostrare come le nostre soluzioni semplifichino il commercio dei giochi, dalla fase di lancio del gioco all’ingresso in nuovi mercati e al dare impulso alla crescita dei ricavi”.

Xsolla evidenzierà i progressi fatti nelle varie funzionalità della sua piattaforma – perfezionamenti delle soluzioni avanzate Web Shop, Cloud Gaming e di pagamenti nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) nonché il lancio di nuovi strumenti che promuovono ricavi.

LE SOLUZIONI XSOLLA PIÙ RECENTI PER IL COMMERCIO DI GIOCHI

Gli ultimi aggiornamenti e le nuove soluzioni Xsolla rispondono alle esigenze in evoluzione degli sviluppatori in tutto il mondo, migliorando le possibilità di monetizzazione dei giochi e il coinvolgimento dei giocatori.

Xsolla Web Shop – Con oltre 500 Web Shop lanciati, che generano ricavi incrementali per sviluppatori di giochi mobili, Xsolla Web Shop ha introdotto nuove funzionalità di personalizzazione e accessibilità mobile progettate per migliorare l’esperienza di acquisto dei giocatori. Gli sviluppatori possono utilizzare dati sul comportamento dei giocatori in tempo reale per creare promozioni dinamiche e personalizzate che aumentano le percentuali di conversione grazie alle nuove funzionalità – Progressive Web App (PWA), prezzi regionali automatizzati e un programma fedeltà personalizzabile, creando l’opportunità di aumentare il valore per l’intera durata di servizio (Lifetime Value) di oltre il 30%.

XSOLLA AL GDC 2025

Day Of The Devs 2025 sponsorizzato da Xsolla

Domenica 16 marzo | 15:00 – 20:00 | The Midway, 900 Marin Street

Day of the Devs è un evento dedicato che celebra gli sviluppatori di giochi indipendenti. Offre un’opportunità unica in uno spazio inclusivo a sviluppatori indie di presentare i loro innovativi progetti a un pubblico più vasto, composto da professionisti del settore, media e appassionati del gaming. Lo spazio è limitato, quindi registrati qui oggi stesso!

Stand Xsolla al Moscone

Stand WL1-2 | Moscone West Lobby | lunedì 17 - venerdì 21 marzo

I partecipanti all’evento possono visitare lo stand Xsolla situato nella Moscone West 1st Floor Lobby. Un nuovo look, lo stesso team di esperti. Cogli le attuali opportunità e massimizza le tua attività di commercio di giochi. Ricevi omaggi SWAG e demo, goditi la comoda sala di ritrovo e altro ancora. Ci vediamo lì!

Xsolla Open House

Lunedì 17 - giovedì 20 marzo | 09:00 - 18:00 | Venerdì 21 marzo | 09:00 - 15:00 | The Howard - 661 Howard St.

Invitiamo tutti – non occorre il badge GDC! Unisciti a Xsolla in occasione della nostra esclusiva Open House tutta la settimana, a brevissima distanza, e immergiti in un ambiente rilassante per stringere rapporti con leader del settore, esplorare soluzioni innovative e saperne di più su best practice con aziende eccezionali. Goditi demo pratici, conservazioni approfondite e un comodo spazio in cui rilassarsi – il tutto mentre scopri nuovi modi per massimizzare la tua attività nel gaming.

Unisciti a Xsolla GDC Mixer

Lunedì 17 marzo | 20:00 - 22:00 | The Howard, 661 Howard St.

Xsolla GDC Mixer in collaborazione con AppsFlyer, AWS e Nazara Technologies è un’opportunità fantastica per unirti alla community di gaming per uno spuntino e bibite, condividere il tuo lavoro attuale e ricevere input da esperti. Se sei uno sviluppatore o un creatore indie, affrettati e registrati! Per questo evento c’è un numero limitato di inviti. Gli invitati saranno notificati per e-mail. Per prenotarti clicca qui: https://events.xsolla.com/xsollagdcmixer

Xsolla Salons

Lunedì 17 - giovedì 20 marzo | The Howard, 661 Howard St.

Xsolla Salons ed esperti di gaming si riuniranno al The Howard per conversazioni aperte e approfondite che portano avanti il nostro settore. Per prenotarti clicca qui: https://xsolla.com/salons

Xsolla Game Night

Martedì 18 marzo | 18:00 – 21:30 | Moscone South Esplanade sale 154 e 156

Una serata di classici giochi da tavolo come UNO™, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots™ e molti altri. Ti appassiona il gioco del calcio? Quest’anno stiamo portando la leggendaria Electronic Arts FC 2025 per la Playstation™ E INOLTRE stiamo lanciando un quiz lampo con la possibilità di vincere premi! Le porte si aprono alle 18:00, con spuntini e bibite per darti modo di mantenere le energie. Gioca con altri entusiasti del gioco, incontra persone straordinarie e socializza in anticipo sul GDC!

SESSIONI DI PRESENTAZIONE XSOLLA AL GDC 2025

Il settore: da dove veniamo e dove andiamo

Giovedì 18 marzo | 09:30 – 10:30 | Moscone West Room 2024

Chris Hewish esplora l’evoluzione del gaming, le tendenze emergenti e il futuro per sviluppatori e editori. Il settore dei videogiochi si è evoluto da un intrattenimento di nicchia a un motore economico mondiale alimentato da rapidi progressi tecnologici, aspettative dei giocatori sempre diverse e nuovi modelli di business. In questa sessione guarderemo alle pietre miliari che hanno plasmato il settore – dalla nascita della distribuzione digitale e dalla monetizzazione free-to-play all’emergere dei giochi su più piattaforme e al gaming con servizio live. Unisciti a Chris per un’immersione nel passato, nel presente e nel futuro del gaming, con dati approfonditi su come operare durante i prossimi cambiamenti significativi del settore.

La minaccia più inquietante nel gaming mobile: perdere il controllo dei tuoi giocatori

Giovedì 18 marzo | 10:50 – 11:50 | Moscone West Room 2024

Berkley Egenes e Josephine Friday discutono come i Web Shop aiutano gli sviluppatori a riottenere il controllo su vendite, marketing e rapporti con i giocatori. Nel gaming mobile l’incubo peggiore non è il ricambio dei giocatori né i costi di acquisizione degli utenti – è perdere il controllo dei tuoi giocatori. Quando conti solo su piattaforme di terze parti, regali dati preziosi sui giocatori, sacrifichi ricavi a causa delle notevoli commissioni delle piattaforme e limiti la tua abilità di coinvolgere direttamente il tuo pubblico. La parte più inquietante? Stai sviluppando il business di qualcun altro anziché il tuo.

Xsolla Pay - Pagamenti più efficienti, pagare (giocare) secondo nuove regole

Giovedì 18 marzo | 13:20 – 13:50 | Moscone West Room 2024

Svante Westerberg presso Xsolla e Rafael Morgan presso Crazygames illustrano come modelli di pagamenti obsoleti limitano i ricavi e come Xsolla Pay rende possibile una portata globale e transazioni integrate. Nel gaming, i pagamenti non sono solo transazioni – plasmano l’esperienza del giocatore. Ciò nonostante, molti sviluppatori operano secondo regole obsolete, perdendo ricavi a causa di commissioni elevate, opzioni di pagamento limitate e restrizioni delle piattaforme. E se invece tu potessi cambiare le regole del gioco? Grazie a nuovi progressi nella tecnologia dei pagamenti, ora gli sviluppatori hanno più controllo che mai. Immagina di poter offrire ai giocatori esperienze alla cassa semplificate e integrate, supportando i loro metodi di pagamento preferiti in tutto il mondo e sbloccando nuovi mercati privi di barriere.

Smontare i miti: la verità sulla misurazione dell’UX e sull’acquisizione di giocatori nel settore dei giochi mobili

Giovedì 18 marzo | 14:10 – 14:40 | Moscone West Room 2024

Berkley Egenes presso Xsolla e Adam Smart presso AppsFlyer spiegano metriche fuorvianti, strategie di fidelizzazione dei giocatori e tattiche di acquisizione efficaci. Quando discutiamo l’acquisizione di giocatori e l’esperienza utente nel settore dei giochi mobili, non mancano miti, metriche fuorvianti e congetture. I tuoi annunci richiamano giocatori preziosi – o che una volta installato il gioco spariscono? La tua UX mantiene coinvolti i giocatori o vi sono punti di complessità nascosti che li costringono ad andarsene per sempre? Cattura la loro attenzione e utilizza i dati effettivi. In questa sessione ci appoggeremo ai partner di Xsolla presso AppsFlyer e illustreremo una storia di successo vera per condividere casi di studio reale e dati approfonditi sulla misurazione, analisi e ottimizzazione dell’acquisizione e fidelizzazione con maggiore efficacia.

La spiacevole verità sui finanziamenti e sui giochi

Giovedì 18 marzo | 15:00 – 15:30 | Moscone West Room 2024

Justin Berenbaum presso Xsolla, Jenny Xu presso Talofa Games e Tony Grayson presso Summitsphere svelano gli errori peggiori nel finanziamento dei giochi e come gli sviluppatori possono ottenere investimenti. Ottenere un investimento per il tuo gioco può fare la differenza tra lanciare un gioco di successo e vedere il tuo progetto fallire. Ma troppi sviluppatori cadono nelle stesse trappole – siglando contratti sfavorevoli, abbandonando troppo controllo o esaurendo i fondi nel peggiore momento possibile. Evita che capiti a te.

Gaming nel 2030: il futuro del gioco

Giovedì 18 marzo | 15:50 – 16:20 | Moscone West Room 2024

Sam Gaglani e vari partner nel settore esplorano il futuro del gaming, della personalizzazione e di nuovi modelli di monetizzazione. Il settore dei video giochi si sta evolvendo più velocemente che mai – quindi come si presenterà il gaming nel 2030? In una sessione focalizzata sul futuro esploreremo le tecnologie, le tendenze e le sfide che plasmeranno la nuova era del gaming. Da esperienze iper-personalizzate a nuovi modi di possedere e monetizzare contenuti, analizzeremo ciò che sta arrivando e come gli studi possono essere in anticipo sui tempi.

Influencer nel gaming: montatura? metodi illegali? ROI enorme?

Giovedì 18 marzo | 16:40 – 17:10 | Moscone West Room 2024

Rix Tran e vari partner illustreranno l’impatto degli influencer nel gaming. Gli influencer sono onnipresenti in questo settore – promuovendo montature, plasmando le opinioni dei giocatori e assicurando il successo o il fiasco di lanci di giochi. Ma valgono l’investimento o il settore si è arenato nell’inseguire una potente influenza senza chiaro ROI? In questa sessione senza fronzoli illustreremo nei dettagli l’impatto reale degli influencer nel gaming. Da successi straordinari a flop costosi, esploreremo cosa funziona, cosa non funziona e come distinguere la differenza.

Che caz...: Web3, token e divertimento!

Giovedì 18 marzo | 17:30 – 18:00 | Moscone West Room 2024

Lee Jacobson e Rytis Joseph Jan presso Xsolla e Jose Anaya presso MatterLabs/ZKsync guardano con schiettezza allo stato del gaming Web3, separando le montature dalle vere opportunità. Il Web3 aveva promesso di cambiare per sempre il gaming grazie alla proprietà dei giocatori, alle economie decentralizzate e a nuovi modelli di monetizzazione. Ma siamo onesti: il percorso è stato accidentato. Quindi, dove andare da qui? E soprattutto, come realizzare giochi Web3 che siano veramente divertenti – non solo esperimenti finanziari mascherati da gioco? Unisciti a noi mentre separiamo i fatti dalle fantasie, condividiamo lezioni apprese a caro prezzo ed esploriamo il futuro del gaming basato sulla blockchain.

CONNETTITI CON XSOLLA AL GDC 2025

Fissa una riunione con esperti Xsolla di commercio dei giochi: GDC 2025 | Fissa una riunione con Xsolla

Scopri di più sulle sessioni di presentazione e sugli eventi di networking: Unisciti a noi al GDC 2025! | Xsolla

Informazioni su Xsolla

Xsolla è una delle principali imprese internazionali nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di innovativi strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in tale settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

