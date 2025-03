Adara Ventures annuncia la prima chiusura del fondo AV4 da 100 milioni di euro, mirato alla cybersicurezza, all'AI e all'infrastruttura digitale

MADRID: Adara Ventures, la società europea di venture capital specializzata in investimenti deep tech in fase iniziale, oggi ha approvato la prima chiusura del suo quarto fondo di rappresentanza, AV4, mirato a 100 milioni di euro in impegni di capitale. Questo nuovo fondo rafforza l'impegno di Adara a portare forti rendimenti in settori strategici, tra cui la cybersecurity, l'AI applicata, l'infrastruttura digitale, le componenti hardware, la salute digitale e lo spazio.

“ Siamo immensamente orgogliosi di annunciare il successo della prima chiusura di AV4 ”, ha dichiarato Nico Goulet , Partner fondatore di Adara Ventures.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita