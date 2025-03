Dichiarazione di Appaloosa in merito all'annuncio di SES

SHORT HILLS, NEW JERSEY: Appaloosa LP ("Appaloosa"), società di gestione di fondi che detengono un interesse economico superiore al 7% in SES S.A. ("SES" o la "Società"), ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione in risposta all'annuncio del Consiglio di amministrazione di SES (il "Consiglio") del 14 marzo 2025.

"Il settore satellitare si sta evolvendo rapidamente e, come chiarisce l'annuncio del Consiglio di amministrazione di SES, anche i cambiamenti più lenti di SES richiedono un forte attivismo da parte degli azionisti. I primi passi adottati dal Consiglio di amministrazione di SES per modernizzare la sua struttura erano attesi da tempo e sono arrivati solo in seguito alle pressioni degli azionisti. Tuttavia, si può e si deve fare molto di più, con un senso di urgenza superiore a quanto traspare dalla filosofia dei piccoli passi adottata dal Consiglio".

Fonte: Business Wire

