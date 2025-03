Solidsoft Reply integra con successo l'Hellenic Medicines Verification System nella piattaforma europea per la verifica dei medicinali

TORINO, Italia: In collaborazione con l'Hellenic Medicines Verification Organisation (HMVO), Solidsoft Reply, società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni basate sul cloud Microsoft Azure, ha completato con successo l’integrazione dell’'Hellenic Medicines Verification System (HMVS) all'interno della piattaforma Europea per la verifica dei farmaci (EMVS). Il progetto, portato a termine nei tempi previsti, rappresenta un elemento significativo per il settore farmaceutico greco, contribuendo a contrastare il rischio di contraffazione e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini

L'HMVS è pienamente operativo da febbraio 2025, connettendo circa 10.500 farmacie e 150 grossisti in tutta la Grecia e integrandosi con il sistema nazionale di rimborso. Solidsoft Reply ha collaborato a stretto contatto con HMVO per assicurare che il sistema rispettasse tutti i requisiti normativi, tecnologici e operativi del Paese, favorendo una transizione graduale ed efficace verso la nuova piattaforma.

David Eccles, Partner di Solidsoft Reply, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere operativo il nuovo sistema in soli sei mesi. L’implementazione dell’HMVS è un risultato fondamentale per la sicurezza e l’autenticità dei farmaci in Grecia. Un grande riconoscimento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto”.

Ioanna Kontomanolopoulou, General Manager di HMVO, ha commentato: “Questo risultato è stato raggiunto grazie prezioso supporto dell'EMVO, alla collaborazione con altri NMVO e al contributo del nostro partner Solidsoft Reply. Esprimiamo a tutti la nostra gratitudine”.

Con questa implementazione, l’HMVS entra a far parte dell’European Medicines Verification System (EMVS), una piattaforma transnazionale progettata per impedire l’ingresso di farmaci contraffatti sul mercato e proteggerne la distribuzione ai pazienti. La Grecia si unisce così a una rete in continua espansione di altri 15 Sistemi Nazionali di Verifica dei Medicinali (NMVS) già operativi in Europa, sviluppati da Solidsoft Reply.

Questa iniziativa evidenzia il ruolo sempre più centrale di Solidsoft Reply nell'integrazione dei sistemi sanitari in tutta Europa, confermando il suo impegno nell’utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza dei pazienti, garantire la conformità normativa e ottimizzare l’efficienza della supply chain farmaceutica.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. http://www.reply.com/

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply è un'azienda leader nel settore tecnologicp che crea soluzioni pluripremiate utilizzando la piattaforma cloud Microsoft Azure. In qualità di Microsoft AI Cloud Solutions Partner di fama mondiale, siamo specializzati in sistemi di tracciabilità GS1 in tutto il mondo, che garantiscono l'autenticità, la conformità normativa e la sicurezza dei prodotti e dei servizi dei nostri clienti. Al servizio di organizzazioni non profit, ONG, sanità e industria farmaceutica, forniamo tecnologie per un impatto sociale positivo. I toui prodotti sono al sicuro nelle nostre mani.

Hellenic Medicines Verification Organisation (HMVO)

HMVO è un'entità giuridica senza scopo di lucro responsabile della creazione, gestione, operatività, manutenzione e supervisione del "Greek Medicines Verification System" (HMVS). Questa iniziativa è conforme al Regolamento Europeo 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza riportate sulle confezioni dei farmaci ad uso umano.

