Corpay Cross-Border cresce in Europa con l'apertura di un ufficio in Lussemburgo

L'espansione è volta a potenziare l'offerta di servizi per i clienti istituzionali e a promuovere la crescita in Europa attraverso una maggiore presenza sul mercato

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), leader mondiale nei pagamenti aziendali, è orgogliosa di annunciare il suo ingresso in Lussemburgo con l'apertura di un nuovo ufficio per la sua attività Cross-Border. Nell'ambito della continua espansione di Corpay in Europa, questa importante mossa è in linea con la strategia della società di rafforzare la propria presenza nei principali mercati finanziari del mondo e sostiene le sue ambizioni di crescita nel settore degli investitori istituzionali e dei fondi privati.

"La nuova sede nel Lussemburgo riconferma il nostro impegno a sostenere le sofisticate esigenze di questa base clienti globale e ci consente di fornire una serie di soluzioni localizzate ai nostri clienti istituzionali che stabiliscono le loro strutture di investimento internazionali in Lussemburgo", afferma Andrew Shortreid, Vicepresidente senior, Global Institutional Sales, Corpay Cross-Border Solutions.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita