ATLAS accoglie il maggiore impegno del consiglio di amministrazione di SES a incrementare i rendimenti per gli azionisti

ATLAS supporta la decisione di modernizzare il CdA

ATLAS accoglie il maggiore impegno di SES ad aumentare il rendimento per gli azionisti e la disciplina del capitale

ATLAS continuerà a collaborare con l'amministrazione e gli azionisti per incrementare il valore per gli azionisti

LONDRA: ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in infrastrutture quotate in borsa che gestisce fondi per conto di clienti di infrastrutture a lungo termine. Gli account attivamente gestiti da ATLAS attualmente detengono complessivamente un interesse di voto superiore al 10% e un interesse economico pari al 12,5% in SES S.A (“SES” o la “Società”).

ATLAS supporta la decisione del Consiglio di Amministrazione (“il CdA”) di SES di rafforzare ulteriormente la governance della Società attraverso una modernizzazione della struttura e della composizione del CdA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita