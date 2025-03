World Liberty Financial, che si ispira a Trump, conclude le vendite dei suoi token per un valore di $ 550 milioni

WLFI completa la seconda serie di vendite di token della governance WLFI

NEW YORK: World Liberty Financial, Inc. ("WLFI"), sviluppatore di un pionieristico protocollo DeFi e di una piattaforma di governance ispirati a Donald J. Trump, è passato alla storia grazie al completamento della seconda serie della vendita dei suoi token, realizzando in totale $ 550 milioni in proventi lordi generati dall'offerta contemporanea di token negli USA e all'estero.

Dopo il lancio del 15 ottobre 2024, WLFI ha concluso con successo due serie di vendite di token con vendite contemporanee negli Stati Uniti e all'estero. Nella prima serie, tra le due offerte sono stati venduti token WLFI per $ 300 milioni USD, mentre nella seconda serie, tra le due offerte, sono stati venduti token WLFI per $ 250 milioni USD.

Fonte: Business Wire

