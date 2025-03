Qualcomm aumenta il dividendo trimestrale in contanti

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato che il Consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del dividendo trimestrale, pagabile in contanti, da 0,85 a 0,89 USD per azione ordinaria. L’aumento andrà in vigore per dividendi trimestrali pagabili dopo il 27 marzo 2025 e porterà l’importo pagato annualmente a 3,56 USD per azione ordinaria.

Commenta Cristiano Amon, Presidente e Ceo Qualcomm Incorporated: “Siamo lieti di annunciare un aumento del dividendo trimestrale. Sulla base delle aspettative di una crescita a lungo termine che abbiamo offerto durante la Giornata degli investitori nel 2024, continueremo a impegnarci per restituire capitale agli azionisti adottando una politica bilanciata in merito, che include un programma base di riacquisto di azioni antidiluizione e l’obiettivo di un dividendo annuale correlato a una crescita percentuale a una bassa-media cifra”.

Fonte: Business Wire

