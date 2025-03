Armis nomina Patrick McCue Vicepresidente Senior di Global Partners

La società accelera la strategia incentrata sui partner per ampliare la portata e supportare le organizzazioni a risolvere le sfide più impegnative di cybersicurezza

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato la nomina di Patrick McCue a Vicepresidente Senior di Global Partners. In questo ruolo, McCue amplierà il coinvolgimento con i partner e incrementerà i ricavi e i servizi guidati dai partner, consentendo ai clienti comuni di gestire meglio la loro esposizione al rischio informatico in tempo reale.

“Armis ha un profondo impegno nei confronti dei suoi partner. Le sfide dinamiche incontrate dai leader vanno oltre la singola organizzazione o entità, e questo è il motivo per cui siamo un'azienda che mette i partner al primo posto per promuovere l'industria in generale”, ha dichiarato Alex Mosher, Presidente di Armis.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita