I sistemi di archiviazione NetApp ora validati sia per sistemi NVIDIA DGX SuperPOD e NVIDIA Cloud Partners sia per sistemi certificati NVIDIA

Le potenti funzionalità di gestione dati NetApp accelerano l’innovazione IA per i clienti

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato che NVIDIA ha validato i sistemi di archiviazione aziendali NetApp altamente performanti che impiegano NetApp ONTAP® per ambienti alla base dell’inferenziazione e dell’addestramento dell’IA. Finalmente, grazie a NetApp ora i clienti possono avvantaggiarsi di configurazioni e architetture validate per NVIDIA – NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners e certificate NVIDIA – combinate con i servizi di gestione dati maturi e all’avanguardia presenti in NetApp ONTAP cruciali per la creazione di fabbriche IA.

Queste certificazioni preparano NetApp per selezionare il progetto di riferimento della piattaforma dati IA NVIDIA per NetApp ONTAP al fine di sviluppare l’infrastruttura di archiviazione con agenti IA per carichi di lavoro relativi all’inferenza del modello di ragionamento, basati sulle accelerate funzionalità software, di networking e computing NVIDIA.

Fonte: Business Wire

